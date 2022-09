Bischof Dieser wird neuer katholischer Missbrauchsbeauftragter

Die deutschen katholischen Bischöfe haben sich auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zum Thema Missbrauch in der Kirche beraten. Das Ergebnis: Es brauche mehr Unabhängigkeit, mehr Wissen von außen und auch Qualitätssicherung von extern. So will die Deutsche Bischofskonferenz künftig die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt weiter vorantreiben.

Kernelement der neuen Strukturen ist ein Expertenrat, in dem verschiedene Disziplinen, aber auch Vertreter der Missbrauchs-Betroffenen mitarbeiten sollen. Er soll unter anderem für die Einhaltung staatlicher und kirchlicher Richtlinien sorgen, aber auch bisherige Standards weiterentwickeln.

Betroffene nicht alleine lassen

Auch innerhalb der Bischofskonferenz werden künftig mehrere Bischöfe sich des Themas schwerpunktmäßig annehmen. Den Vorsitz dieser Fachgruppe übernimmt der Aachener Bischof Helmut Dieser. Seine Motivation: "Das Anrecht der Betroffenen, dass man ihnen glaubt, nach vorne zu bringen."

Betroffene müssten sich mitteilen können, so Bischof Dieser, "damit sie mit diesem Leid nicht bis an ihr Lebensende allein bleiben." Er folgt mit seinem neuen Amt auf den Trierer Bischof Stephan Ackermann, der seit dem Aufkommen des Missbrauchsskandals im Jahr 2010 innerhalb der Bischofskonferenz für dieses Thema zuständig war.

Ackermann arbeitete die neuen Strukturen maßgeblich mit aus. Als seinen Erfolg verbucht der Trierer Bischof unter anderem die bundesweite Missbrauchsstudie der Bischöfe, die vor vier Jahren veröffentlich wurde.