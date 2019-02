Missbrauchsdebatte: Bischof beklagt zu große Macht von Priestern

Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Stephan Ackermann, sieht "Machtmissbrauch" als wesentlichen Grund für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche an. Dies sei aus seiner Sicht "der Knackpunkt", wenn man nach "systemischen Ursachen" frage, sagte der Trierer Bischof am Dienstagabend bei einem Podiumsgespräch in Frankfurt am Main.

Keine Gewaltenteilung in der katholischen Kirche

Bislang gebe es im System der katholischen Kirche "keine wirkliche Gewaltenteilung", sagte Ackermann und forderte: "Macht muss kontrolliert und geteilt werden." Man dürfe auch nicht die Macht, die im Priesteramt verdichtet sei, "spirituell wegreden", indem man zum Beispiel nur von "priesterlichem Dienst" spreche. Allerdings sei er "skeptisch", dass beim bevorstehenden Anti-Missbrauchsgipfel in Rom die "systemischen Fragen" schon in der Tiefe besprochen würden.

Bischöfe sind "nervös"

Es sei auch zu spüren, dass in der katholische Kirche in Deutschland "die Nervosität steigt". Die Bischöfe spürten den hohen "Druck" und die "Aggression", die beim Thema Missbrauch gegenüber der Kirche herrsche. Nur so sei es auch zu erklären, dass sich zuletzt Bischöfe in der Öffentlichkeit mit sehr unterschiedlichen Ideen und Lösungsansätzen zu Wort gemeldet hätten.

Das sei "ein bisschen wie ein Hühnerhof", kritisierte Ackermann. Scheinbar plakative Lösungen seien aber oft zu kurz gegriffen, betonte der Bischof bei der Veranstaltung in der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen.

Missbrauchstreffen mit Papst und Bischöfen im Vatikan

Am Donnerstag treffen sich die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt im Vatikan, um über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen zu beraten. Bischof Ackermann wird ebenfalls nach Rom reisen. Nach seinen Worten will die Deutsche Bischofskonferenz bei dem Treffen konkrete Vorschläge für eine Änderung des Kirchenrechts machen.

Gegenwind von erzkonservativen Bischöfen

Doch es gibt auch ganz andere Stimmen in der Kirche: Ein offener Brief im Internet, der zwei Kardinälen zugeschrieben wird, wendet sich gegen die These von Papst Franziskus, Klerikalismus sei die Hauptursache sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. "Aber die wahre Ursache dafür ist nicht Machtmissbrauch durch Priester, sondern Abkehr von der Wahrheit des Evangeliums", heißt es in dem am Dienstagabend auf mehreren Internetseiten veröffentlichten Schreiben.

Brandmüller: Homosexuelle Netzwerke sind das Übel

Als Verfasser angegeben sind der US-Kardinal Raymond Leo Burke (70) und der emeritierte deutsche Kardinal Walter Brandmüller (90). Widerspruch gegen das "natürliche und göttliche Sittengesetz" sei "in Wahrheit die Wurzel jenes Übels, das gewisse Kreise der Kirche korrumpiert", heißt es. In dem an die Leiter der Bischofskonferenzen weltweit gerichteten Brief wird gefordert, angesichts der Krise nicht nur Kindesmissbrauch als Ursache auszumachen, sondern auch "das umfassendere Übel homosexueller Netzwerke".

"Allgemeine Krise des Glaubens"

Burke und Brandmüller gehören zu den vier Kardinälen, die im Sommer 2016 kritische Anfragen ("Dubia") an Papst Franziskus zu dessen Schreiben "Amoris laetitia" über Ehe und Familie gerichtet hatten. Im nun veröffentlichten Schreiben wird darauf hingewiesen, dass der Papst darauf bisher nicht geantwortet habe. Dies wird als "Ausdruck einer allgemeinen Krise des Glaubens" gedeutet. Die Teilnehmer des Anti-Missbrauchsgipfels werden in dem Offenen Brief aufgefordert, die "unverkürzte Lehre der Kirche" zu bezeugen.

Mehr als 1.600 Priester schuldig wegen sexueller Übergriffe

Ende September 2018 war die von den deutschen Bischöfen in Auftrag gegebene Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" vorgestellt worden. In den kirchlichen Akten der Jahre 1946 bis 2014 hatte das Forscherteam Hinweise auf 3.677 Betroffene sexueller Übergriffe und auf rund 1.670 beschuldigte Priester, Diakone und Ordensleute gefunden.