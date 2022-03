Bischöfe tagen unterm Schirm der 14 Nothelfer

Der Wallfahrtsort Vierzehnheiligen ist den Franken das, was den Altbayern Altötting ist. Dort in Vierzehnheiligen werden sich ab Montag Deutschlands Bischöfe treffen. Die Hoffnung auf Reformen ist bei vielen katholischen Verbänden groß.

Krieg in Ukraine: Bischöfe wollen beten und helfen

Schon vor dem russischen Krieg in der Ukraine war die Agenda der vier Tage anspruchsvoll. Angesichts des Krieges in Europa wurde sie noch einmal umgeschmissen. Die Bischöfe wollen ihre Stimme erheben, "um Frieden beten und um Frieden werben", wie der Gastgeber, Bambergs Erzbischof Ludwig Schick, sagt.

Auch der Passauer Bischof, Stefan Oster, betont, dass man als Kirche helfen wolle und werde: "Ich denke, wir werden uns darüber verständigen, wie wir am besten aufnahmebereit sind, für Menschen, die auf der Flucht sind. Natürlich in Kooperation mit den Kommunen." Die Bischöfe wollen in ihren Diözesen den Menschen beistehen, Grundversorgung zur Verfügung stellen und auch weitere Hilfe geben, wenn diese benötigt wird.

Schwerpunkt: Reformdebatte Synodaler Weg

Ein weiterer Schwerpunkt in Vierzehnheiligen: die Reformdebatte Synodaler Weg. Die Franziskusschwester von Vierzehnheiligen, Franziska Dieterle, ist Mitglied der Synodalversammlung. Seit über zwei Jahren wird schon um Reformen gerungen. Die zentralen Themen sind die Sexualmoral, die Rolle der Frauen, priesterliches Leben und die Machtverteilung in der Kirche.

Es sei wichtig, dass es nicht nur bei Worten bleibe und die Bischöfe jetzt Verantwortung übernähmen, so die Ordensfrau: "Ich glaub nicht, dass man jetzt um jeden Preis alles schnell schnell machen muss, aber die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, wenn man Dinge, die man jetzt ändern kann, nicht jetzt ändert."

Queere Mitarbeitende nicht mehr durch Arbeitsrecht diskriminieren

Eines der Themen, das deutschlandweit umgesetzt werden soll, ist die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bistums nicht nach der sogenannten Grundordnung leben, also etwa eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen oder nach einer Scheidung erneut heiraten, könnten sie ihren Arbeitsplatz verlieren.

Darauf hat die Initiative #OutInChurch im Januar aufmerksam gemacht, an der sich Veronika Gräwe beteiligt hat. Sie ist Religionswissenschaftlerin und queere Katholikin. "Wir sprechen da von lesbischen Paaren, die kurz vor der Geburt ihres Kindes gekündigt wurden, weil sie es gewagt haben zivil zu heiraten", erzählt sie ein Beispiel. "Das bringt einfach enormes Leid mit sich, wenn sie sich in ihrem Privatleben fragen müssen, ob sie ihr Arbeitsverhältnis aufs Spiel setzen wenn sie eine Ehe eingehen, wenn sie sich als Trans outen."

Zum Artikel: Diözese Würzburg gibt Garantie für queere Mitarbeiter

#OutInChurch überreicht Petition mit 110.000 Unterschriften

Am Mittwoch will die Initiative #OutInChurch eine Petition mit 110.000 Unterschriften zum Umgang mit queeren Beschäftigten an die Deutsche Bischofskonferenz übergeben.

Einige Bischöfe, darunter auch der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, haben schon angekündigt, dass die persönlichen Lebensverhältnisse bei ihnen im Bistum keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben sollen. Auch der Passauer Bischof Stefan Oster sagte, dass sich das kirchliche Arbeitsrecht nicht mehr buchstäblich auslegen lasse. Er wolle auf queere Menschen zugehen.

Bei "heißen Eisen" liegt der Ball im Vatikan

Weitere, sehr kontroverse Reform-Themen sind die geforderte Priesterweihe der Frau und die Frage nach dem Zölibat. Mancher Bischof verweist darauf, dass diese Forderungen in der Weltkirche nicht umzusetzen seien. Die Franziskanerin Franziska Dieterle sagt, dass die Bischofskonferenz sich da nicht einig sei und auch nur begrenzte Möglichkeiten habe, da das Frauenpriestertum oder die Abschaffung des Pflichtzölibats nur in Rom entschieden werden könnten.

"Da liegt der Ball im Vatikan und doch kann die Bischofskonferenz natürlich die deutsche Stimme nach Rom tragen. Aber das müssen sie dann auch machen. Und da weiß ich selber noch nicht so genau, wie hoffnungsvoll ich da bin", so die Schwester.

Weiterhin auf der Agenda: die Aufarbeitung des Missbrauchs

Ebenfalls auf der Agenda in Vierzehnheiligen: die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Betroffene kritisieren trotz mancher Änderung das Verfahren für finanzielle Anerkennungsleistungen weiter als ungenügend. Auch die Gläubigen erwarten mehr Anstrengungen bei der Aufarbeitung. Diese Forderung kennt auch der Passauer Bischof Stefan Oster. Aber ihm ist auch wichtig, was schon alles erreicht wurde. Die Kirche würde trotz ihrer "gesamten Heterogenität" "mit großem Engagement" an die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gehen, so Oster.

Vier Tage und eine volle Agenda liegen vor den Deutschen Bischöfen im fränkischen Vierzehnheiligen. Eine Unterstützung können da vielleicht die 14 Nothelfer sein, die dem Wallfahrtsort seinen Namen gaben. Die Märtyrer sind so etwas wie ein himmlisches Versicherungspaket, bringen Linderung bei Halskratzen, schweren Geburten oder anderen schwierigen Lebenslagen.