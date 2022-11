Bischöfe einigen sich auf neues kirchliches Arbeitsrecht

Die deutschen Bischöfe haben am Dienstag in Würzburg eine Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts verabschiedet. Demnach soll die private Lebensführung kirchlicher Mitarbeiter kein Kündigungsgrund mehr sein, auch dann nicht, wenn diese der offiziellen katholischen Sittenlehre nicht entspricht.

Stärkung der Rechte von rund 800.000 Mitarbeitern

Wer bei der katholischen Kirche arbeitet und in zweiter Ehe verheiratet ist oder in einer homosexuellen Partnerschaft lebt, muss künftig nicht mehr mit einer Kündigung rechnen. Mit der Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts hat die katholische Kirche die Rechte ihrer deutschlandweit rund 800.000 Mitarbeitenden umfassend gestärkt.

Privatleben kein Kündigungsgrund mehr

Das Privatleben dürfe künftig kein Kündigungsgrund mehr sein, schreiben die Bischöfe in einer Mitteilung. Wörtlich heißt es: "Der Kernbereich privater Lebensgestaltung unterliegt keinen rechtlichen Bewertungen und entzieht sich dem Zugriff des Dienstgebers."

Bisher durften katholische Arbeitgeber wie die Caritas, katholische Kindergärten, Krankenhäuser oder die Bistümer - aufgrund verfassungsrechtlich gewährter Sonderrechte - Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kündigen, wenn diese "tragende Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre" nicht beachteten.

Beziehung oder sexuelle Orientierung bleibt Privatsache

Das heißt, wer sich scheiden ließ und neu heiratete oder wer in einer schwulen oder lesbischen Beziehung lebte, dem drohte in der Vergangenheit der Jobverlust bei seinem katholischen Arbeitgeber.

Damit ist nach der Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts nun ausdrücklich Schluss. Im Gegenteil: Die neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes sieht Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung.

Kirchenaustritt bleibt weiterhin Kündigungsgrund

Alle Mitarbeitenden könnten die Kirche unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität und Lebensform repräsentieren, so die deutschen Bischöfe in ihrer Mitteilung. Ein Kirchenaustritt oder eine kirchenfeindliche Haltung dagegen bleiben weiterhin ein Einstellungshindernis oder Kündigungsgrund.

Caritas: "Große Erleichterung" über Neuerungen

Der deutsche Caritasverband hat mit "großer Erleichterung" auf den Beschluss der Bischöfe reagiert. Es handle sich um eine "grundlegende Modernisierung" so die Caritas in einer Mitteilung. Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, nannte die Neuerung einen "Paradigmenwechsel".

"Wir sind froh, dass an seine Stelle ein Geist des Miteinanders treten soll, der auch die Dienstgeber in besonderer Weise in die Pflicht nimmt", so Welskop-Deffaa. "Als Caritas sind wir dazu bereit, den neuen Rahmen mit Leben zu füllen. Wir wollen zeigen, dass alle Menschen guten Willens eingeladen sind, mit uns zusammen Caritas zu sein – unabhängig von Alter und Geschlecht, von Hautfarbe und sexueller Identität, egal ob verheiratet, alleinlebend oder wiederverheiratet geschieden."