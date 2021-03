Bis zur letzten Tonne: Polens schwieriger Kohleausstieg

Rund 70 Prozent des polnischen Strombedarfs wird derzeit mit Stein- und Braunkohle gedeckt. Gleichzeitig ist Polen der fünftgrößte Braun- und zehntgrößte Steinkohleförderer der Welt. Etwa 100.000 Jobs sind vom Kohleabbau abhängig. Vor allem in Schlesien, im Südwesten des Landes. Bis vor kurzem sah es ganz und gar nicht danach aus, dass sich daran etwas ändern könnte. Denn gleichgültig, welche Parteien seit der Wende 1989 in Polen die Regierung stellten, für alle galt: ein Kohleausstieg komme nicht in Frage.

Stein- und Braunkohle Energieträger Nr. 1

Kohle, hieß es bis vor kurzem, sei unter den in Polen herrschenden Verhältnissen nach wie vor der wichtigste und sicherste Energieträger. Die Tatsache, dass Kohlekraftwerke besonders viel CO2 erzeugen, wird zwar von niemandem negiert. Doch solange die Wirtschaft auf keine andere Quelle zurückgreifen könnte, so die Argumentation der Verantwortlichen auf Unternehmensebene und in der Politik, müsste dieser negative Aspekt wohl oder übel akzeptiert werden. Wer auf Windkraft oder die Sonne setzte, wurde dementsprechend als äußerst naiv betrachtet. Die einzige ernstzunehmende Alternative, hieß es zuweilen, sei Kernenergie. Was viele wiederum beinahe als Drohung empfanden.

Kohleausstieg nur mit EU-Fördermitteln möglich

Für zehntausende Bergleute ist der beschlossene Kohleausstieg äußerst bitter. Nicht wirklich viele dürften nach ihrer Entlassung einen neuen Job finden. Die überraschende Vereinbarung sorgt dementsprechend vor allem in der oberschlesischen Bergbauregion rund um Katowice für Unruhe. Noch immer arbeitet hier die größte Kohleholding Europas. Sie befindet sich im staatlichen Besitz. Und steht seit Jahren am finanziellen Abgrund. Und dennoch scheint die Energiewende selbst im Kohleland Polen nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Einsicht der nationalkonservativen Regierung dürfte indes weniger einer echten klimafreundlichen Überzeugung folgen als vielmehr der Aussicht auf milliardenschwere Fördermittel aus EU-Kassen.

Kohleabbau seit Jahrzehnten defizitär

Viele Zechen in Schlesien gehören zur staatlichen Kohle-Holding "Polska Grupa Gornicza", kurz: PGG. "Der größte Kohlekonzern Europas", wirbt der Staatsbetrieb für sich und ist doch ein Sammelbecken für äußerst defizitäre Gruben. Tausende Tonnen Kohle liegen auf Halde, warten auf Käufer. Die polnischen Kraftwerke importieren lieber Kohle aus Russland. Die brenne besser, so die Argumentation und sei billiger. Die Folge: Monat für Monat rutscht die staatliche Kohleholding so immer tiefer in rote Zahlen. Weshalb manch einer der Beschäftigten den nun vereinbarten Kohleausstieg durchaus als logische Konsequenz nachvollziehen könne, erzählt Bergmann Tomek.

"Man muss das von zwei Seiten betrachten: Die Regierung hat sich lange gegen Schließungen gewehrt. Aber sie hat Fehler gemacht: Zechen wie Wujek, die hätten schon längst geschlossen werden müssen. Da lohnt sich die Arbeit einfach nicht. Wenn Du 2.000 bis 3.000 Leute bezahlen musst und dein Unternehmen macht keinen Gewinn, dann ist das eine normale Sache, dass die Gruben geschlossen werden sollten." Tomek, Bergmann

Schwieriger Sinneswandel der Politik

Über Jahre vertrauten viele Bergleute der nationalkonservativen PiS-Regierung. Die verkündete immer wieder, Steinkohle sei der Energieträger Nummer eins. "Kohle ist Polens größter Schatz", versicherte auch Präsident Andrzej Duda den Kumpeln noch 2018 anlässlich der internationalen Klimakonferenz in Katowice. Er werde verhindern, - Zitat - dass "irgendjemand den polnischen Bergbau ermorde". Nicht mal 20 Monate später begannen die Ausstiegsverhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaften.

"Wir haben während der Verhandlungen nicht aufgehört zu arbeiten, wir sind auf das Level 300 gefahren, das liegt etwas höher. Und sind nach der Arbeit aus Protest noch fünf Stunden in der Mine geblieben. Einige Kollegen kritisierten, dass wäre doch kein Streik. Aber wir wollten keine Verluste für die Mine produzieren, sondern für unsere Sache kämpfen." Tomek, Bergmann

Ohne Nebenjob geht gar nichts

Nur wenige der betroffenen Bergleute akzeptieren den beschlossenen Kohleausstieg. Doch die einst große Unterstützung in weiten Teilen der Bevölkerung bröckelt zunehmend. Gleichzeitig – erzählen die Bergleute - reiche ihr Lohn kaum zum Leben. Manch einer, wie etwa Tomek, bekommt umgerechnet 800 Euro im Monat. Zu wenig für eine dreiköpfige Familie. Deshalb ist der 31-Jährige fast jedes Wochenende unterwegs. Tomek kachelt und fliest Bäder und Küchen. Damit verdient er mittlerweile mehr als im Bergwerk.

"Irgendwann muss ich entscheiden, wie es für mich weitergeht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass meine kleine Tochter, wenn sie mal einen Förderturm sieht, nicht wissen wird, was das ist." Tomek, Bergmann

Sätze, die Gewerkschafter seit der jüngsten Vereinbarung immer öfter zu hören bekommen. Auch Dominik Kolorz, der Solidarnosc-Chef in der Woiwodschaft Schlesien, dem industriellen Herzen Polens, gehört dazu. Jahrzehnte hat der Gewerkschafter für den Fortbestand des Bergbaus gekämpft. Ende September 2020 aber besiegelte er mit seiner Unterschrift das Ende der polnischen Steinkohleförderung. Rund 50.000 Arbeitsplätze könnten der Region verloren gehen.

"Mein Herz blutet natürlich, aber ich glaube nicht, dass man ein anderes Ergebnis hätte verhandeln können, weil diese Übereinkunft gibt uns eine langfristige Perspektive. Fast 30 Jahre, um sich von der Kohle zu verabschieden und neue Arbeitsplätze zu schaffen." Dominik Kolorz, Solidarnosc-Chef in der Woiwodschaft Schlesien

Überraschende Energiewende der polnischen Regierung

Als Solidarnosc-Boss im schlesischen Kohle-Revier hat Kolorz unzählige Streiks mitorganisiert. Jahrelang hat er – genau wie die regierende PiS - die polnische Kohleförderung verteidigt. Die Unabhängigkeit vom russischen Gas beschworen. Und die EU-Klimaziele in Frage gestellt. Dann kam der Spätsommer 2020. Und die überraschende Kehrtwende der polnischen Regierung. Der stellvertretende Ministerpräsident habe den Gewerkschaftsvertretern einen Plan präsentiert, erinnert sich Kolorz. Danach sollten alle Zechen bis 2035 geschlossen werden. Völlig unakzeptabel befand die Gewerkschaft und rief zum Streik auf. Doch es war keiner dieser Streiks, wie sie die oberschlesische Kohle-Region früher erlebt hatte.

"2015 erhielten die protestierenden Bergleute sehr, sehr viel Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung. Heute, fünf Jahre später sieht es anders aus. Aufgrund der Medien-Kampagne gegen Kohle und Bergbau sowie der Argumentation, dass Kohle für den Klimawandel verantwortlich ist, gibt es einfach keine so große Unterstützung aus der Bevölkerung mehr." Dominik Kolorz, Solidarnosc-Chef in der Woiwodschaft Schlesien

Von den 100.000 Solidarnosc-Mitgliedern in Schlesien sind nur noch etwa ein Drittel Bergleute. Die anderen arbeiten in den boomenden Branchen der Region, im Automobilbau etwa oder im Technologiesektor. Der Arbeitsplatz unter Tage verliert an Bedeutung.

Luftverschmutzung sorgt zunehmend für Unmut

Gleichzeitig sorgt die Kohleverfeuerung über Tage – ob zur Stromgewinnung oder als Heizung - für erheblichen Unmut in der Bevölkerung. Besonders im Winter – erzählt die junge Mutter Kasia - sei die Luftverschmutzung in ihrer Stadt Bytom unerträglich.

"Als ich schwanger war, bin ich nur mit Atemschutzmaske zur Arbeit gegangen, es gab Tage, an denen war die Luftverschmutzung fürchterlich hoch. Wenn die Luft zu schlecht ist, bleiben wir mit unserer Tochter Hania den ganzen Tag zu Hause, egal wie nervig das ist. Wir machen uns große Sorgen wegen der Luftbelastung." Kasia, junge Mutter aus Bytom

Kasia und ihr Mann Marcin sind mit dem Smog groß geworden. Beide sind in Bytom aufgewachsen. Kasia hat in Katowice studiert, Marcin in Krakau gelebt und gearbeitet. Als sie sich entschlossen, eine Familie zu gründen und eine kleine Wohnung zu kaufen, fiel ihre Wahl – trotz hoher Luftverschmutzung – vor allem aus finanziellen Gründen auf Bytom.

"Landesweit betrachtet sind in Bytom die Immobilienpreise am günstigsten. Und in dem Viertel in dem wir wohnen ist es sogar noch billiger als in anderen Stadtteilen oder im Umland. Wir haben sogar Zuschüsse bekommen, weil wir gerade hier eine Wohnung kauften." Marcin, Vater aus Bytom

"Kohle bleibt vielen heilig"

Es sei günstig, weil die Menschen Angst haben vor der Stadt, ergänzt Kasia. Angst, weil die Kohleschächte unter dem Zentrum regelmäßig dafür sorgten, dass die Erde obendrüber in Bewegung gerate. Fast alle Gebäude würden in der Gegend Bergschäden aufweisen. Zudem hänge von Herbst bis Frühjahr ein beißender SMOG-Schleier über der Region. Der Grund: Ein Großteil der Einwohner heize mit überalterten Kohleöfen, auch in den Wohnblocks. In den Öfen lande allerdings nicht nur minderwertige Kohle, so die Vermutung, sondern auch alte Möbel oder Plastikmüll. Kasia und Marcin haben indes eine Gasheizung einbauen lassen, auch ein Anschluss ans Fernwärme-Netz wäre möglich. Theoretisch. Dafür müssten aber alle Nachbarn zustimmen. Die beiden Eigentümer-Parteien im Parterre wollen aber nicht, sie heizen nach wie vor mit Kohle. Und zwar nicht etwa, weil sie sich keine Gasheizung leisten könnten. Nein, meint Marcin, es sei ihnen einfach egal und Kohle heilig.

Katowice als Beispiel für gelungenen Kohleausstieg

Doch bei weitem nicht alle denken so. In Katowice, der Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien, ist der Abschied von umweltbelastender Industrie großenteils vollzogen. Dort wo früher etwa eine Farb-und Chemiefabrik stand, wirbt heute der Wissenschafts- und Technologiepark "Euro-Centrum" um Investoren: 35.000 Quadratmeter Fläche, drei energieeffiziente Bürogebäude, ein Passivhaus, etliche Produktionshallen. Bestes Beispiel dafür, dass man auch in Schlesien ohne weiteres grüne Technologien nutzen könnte, sagen die "Euro-Centrum" Betreiber. Bereits vor Jahren haben sie Investoren nach Katowice geholt und mit EU-Fördermitteln den High-Tech-Park aufgebaut.

200.000 Solaranlagen in nur einem Jahr

Vor allem Photovoltaik hat bei der Bevölkerung Konjunktur. "Mein Strom" heißt das Programm, das die Regierung 2019 auflegte. 5.000 Zloty, umgerechnet knapp 1.200 Euro, Zuschuss bekamen alle Haushalte, die sich eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach setzten. Innerhalb eines Jahres wurden so 200.000 Solaranlagen installiert. Für den Klimaschützer und grünen Politiker, Patryk Bialas, eine zukunftsweisende Entwicklung. Vier von fünf Polen, argumentiert der 43-Jährige, hielten heute den Einsatz erneuerbarer Energien für die beste Möglichkeit, die Umwelt zu schützen. Und eine Mehrheit unterstütze dementsprechend auch den Kohleausstieg. Er sollte, betont der Grünenpolitiker Bialas, aber sozialverträglich stattfinden.

"Wir brauchen zuerst eine gute Energiepolitik für Polen, dann brauchen wir einen Plan für die Energiewende und dann schließlich brauchen wir sehr mutige Politiker." Patryk Bialas, Klimaschützer und grüner Politiker

Ob das auf die Regierungspolitiker der national-konservativen PiS Partei zutrifft, bezweifelt indes Patryk Bialas. Die haben zwar in ihrem Energiekonzept angekündigt, die erneuerbaren Energien verstärkt zu fördern. Gleichzeitig wollen sie aber auch an der Ostseeküste unweit von Danzig zwei Atomkraftwerke errichten. Ausgerechnet an dem Ort, wo 1989 der Bau des ersten polnischen Atommeilers durch die protestierende Bevölkerung verhindert wurde.