Bis zu eine Million Krebsfälle wegen Corona unentdeckt

Wegen der Corona-Pandemie drohen in der Europäischen Union massive Rückschläge bei der Krebsbekämpfung. Nach Schätzungen seien in Europa wegen der Corona-bedingten Störungen der Gesundheitssysteme bis zu einer Million Fälle von Krebserkrankungen unentdeckt geblieben, heißt es laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem gemeinsamen Bericht von EU-Kommission und OECD, der am Montag vorgestellt werden soll.

Verzögerte Diagnosen und Behandlungen bei Krebs

Vor allem während der Höhepunkte der Pandemie habe sich der Zugang zur Krebsdiagnose und -behandlung verzögert. Es sei zu erwarten, dass dies negative Auswirkungen auf Prognose und Überleben von betroffenen Patienten habe.

Zahl der Corona-Toten EU-weit unterschätzt

Laut dem Report zum Stand der Gesundheit in der EU ist die Zahl der Corona-Toten wahrscheinlich höher als bislang angenommen, wie die Funke-Zeitungen weiter berichteten. Demnach starben in der EU bis Ende Oktober nach offizieller Zählung fast 800.000 Menschen wegen Corona vorzeitig. Der Vergleich der offiziellen Zahl der Corona-Toten und der Übersterblichkeit im langjährigen Durchschnitt der Sterbezahlen lege aber nahe, dass die Corona-Todesfälle wahrscheinlich unterschätzt würden. So habe die Übersterblichkeit in den ersten beiden Pandemiewellen fast doppelt so hoch gelegen wie die offizielle Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben.