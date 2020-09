Bis zu 50.000 Euro für Missbrauchsopfer katholischer Kleriker

Heute Nachmittag ging in Fulda die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu Ende. Die Bischöfe beschäftigten sich in den vergangenen drei Tagen mit dem Reformprozess in der katholischen Kirche. Ein Thema, das in der Bischofskonferenz durchaus kontrovers diskutiert wird. Außerdem haben sich die Bischöfe auf ein Modell verständigt, mit dem die katholische Kirche Missbrauchsopfer entschädigen will.

Missbrauchsopfer können Entschädigung beantragen

Ab dem 1. Januar 2021 können alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Leistungen beantragen. Deren Höhe orientiert sich am oberen Bereich der üblichen Schmerzensgeldzahlungen. Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz nennt auch eine Zahl: Er spricht von bis zu 50.000 Euro, die im Einzelfall ausgezahlt werden können. Wer welche Leistung erhält, entscheidet ein Gremium, das sich aus externen, von der Kirche unabhängigen Fachleuten zusammensetzt: Mediziner, Pädagogen, Juristen. Grundlage der Entscheidung sei eine niederschwellige Plausibilitätsprüfung, verspricht Bätzing.

Missbrauchsopfer nur zu Beginn an Lösungssuche beteiligt

Viele Betroffenen dürften dennoch enttäuscht sein. Auch deshalb, weil Missbrauchs-Opfer bei der Erarbeitung dieser Lösung nur am Anfang beteiligt wurden. Natürlich sei es auch eine "Frage der Summe" sagt Matthias Katsch von der Betroffenenvertretung Eckiger Tisch. Wenn man ein "ganzes Leben in die Waagschale lege", lande man deutlich im sechsstelligen Bereich.