Bis weit in den September: Audi meldet erneut Kurzarbeit an

Bei Audi steht die Produktion auch über die sommerliche Betriebspause hinaus. Eigentlich sollte die Produktion in der kommenden Woche wieder anlaufen, doch der anhaltende Chipmangel macht dem Ingolstädter Autobauer einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der unzureichenden Halbleiterversorgung meldet Audi erneut Kurzarbeit an, diesmal bis weit in den September hinein.

Darüber informierte heute, 18.08.2021, der Autobauer. Betroffen von den Schichtausfällen sind die Standorte Ingolstadt, aber auch Neckarsulm. In Ingolstadt trifft es alle drei Montagelinien. Dort entfallen mit Blick auf den Chipmangel und auch wegen geplanter Umbaumaßnahmen in der kommenden Woche alle Schichten, konkret vom 23. bis 30. August. Weitere Produktionsausfälle gibt es in Ingolstadt bis zum 26. September.

Betriebsausfälle auch in Baden-Württemberg

Auch am Standort im baden-württembergischen Neckarsulm kommt es zu erneuten Produktionsausfällen. Der Autobauer kämpft wie die gesamte Branche seit Jahresbeginn mit der unzureichenden Teileversorgung. Seit Ende Juli befindet sich Audi in der traditionellen, sommerlichen Betriebspause. Diese endet jedoch offiziell Anfang kommender Woche, am 23.08 2021. Nun wird sie de facto verlängert.