Bis minus 48 Grad: Schneesturm stürzt USA in Chaos

Ein heftiges Sturmtief sorgt am Weihnachtswochenende in weiten Teilen der USA für Chaos. Extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind führten Behörden zufolge zu Stromausfällen in mehr als 1,5 Millionen US-Haushalten. Medienberichten zufolge starben bereits mindestens 13 Menschen bei Verkehrsunfällen.

US-Wetterdienst: Temperaturen inzwischen bis zu minus 48 Grad

Der US-Wetterdienst (NWS) sprach von einem "historischen" Ereignis. Die Temperaturen seien inzwischen auf bis zu minus 48 Grad Celsius gestürzt. Auch die Größe der arktischen Kaltfront sei außergewöhnlich. Sie zog sich von der Grenze zu Kanada im Norden bis zur Grenze nach Mexiko im Süden.

Mehrere Bundesstaaten verhängten den Notstand, darunter New York, Oklahoma und Kentucky. Mehr als 5.000 Flüge wurden am Freitag gestrichen, fast 9.000 waren verspätet. Auf vielen Straßen kam der Verkehr komplett zum Erliegen. Wegen der winterlichen Bedingungen wurden auch in Kanada am Freitag zahlreiche Flüge gestrichen, in den Provinzen Ontario und Québec wurden Schulen geschlossen.

Hunderte Menschen in Notunterkünften

Das Bahnunternehmen Amtrak stellte seine Fahrten im mittleren Westen auf mehr als 20 Verbindungen bis über Weihnachten ein. In Detroit erklärten die Behörden, fast 170 Menschen hielten sich in einer Notunterkunft und Räumlichkeiten zum Aufwärmen auf, die auf 100 Menschen ausgelegt seien. In Portland, Oregon, schliefen fast 800 Menschen in fünf Notunterkünften.

In Montana meldete der Gebirgspass Elk Park minus 46 Grad Celsius. Der örtliche Wetterdienst in Minnesota warnte vor Reisen. "Dieses Ereignis könnte lebensbedrohlich sein, wenn Sie bei Windstärken zwischen 30 und 45 Grad unter Null stranden", erklärte er. Die Polizei berichtete dort von Dutzenden Unfällen und von der Straße abgekommenen Fahrzeugen.

Rettungskräfte kommen nicht mehr zu eingeschneiten Menschen

Im benachbarten South Dakota fror bei minus 40,5 Grad Celsius in Räumgeräten die Hydraulikflüssigkeit ein, so dass sie nichts mehr gegen die meterhohen Schneeverwehungen ausrichten konnten. Am Mittwoch seien die Rettungskräfte bei 15 Rettungseinsätzen noch zu in ihren Häusern eingeschlossenen Menschen durchgekommen, jetzt hätten sie die Arbeit einstellen müssen, sagte Einsatzleiter Robert Oliver. Gegen dieses Wetter reiche die Ausrüstung einfach nicht aus.