Biontech prüft dritte Corona-Impfung für jüngere Kinder

Studien haben es bei Erwachsenen bereits mehrfach gezeigt: Schon wenige Monate nach der zweiten Corona-Impfung kann der Schutz der bislang in Deutschland zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna deutlich nachlassen. Politiker und Experten versuchen deshalb schon seit geraumer Zeit, die Boosterimpfungen voranzutreiben. Ob auch kleinere Kindern künftig eine Auffrischungsimpfung bekommen sollen, das wollen der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech nun in einer Studie untersuchen.

Ungenügende Immunantwort bei zwei Impfdosen

Geplant ist, die laufenden klinischen Studien um eine dritte Dosis entsprechend anzupassen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Firmen hieß. Grund ist eine nicht ausreichende Immunantwort bei nur zwei Dosen. Damit dürften sich die bislang noch für dieses oder Anfang nächstes Jahr erwarteten Ergebnisse verzögern, die Unternehmen gehen nun von der "ersten Jahreshälfte 2022" aus.

Bei der klinischen Studie bekommen Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Impfdosen von jeweils drei Mikrogramm. Das ist weniger als ein Drittel der Impfdosis von zehn Mikrogramm, die Kinder zwischen fünf und elf Jahren erhalten, und ein Zehntel der 30 Mikrogramm für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene.

Bislang keine Sicherheitsbedenken festgestellt

Bei kleinen Kindern hatte eine Impfdosis von zehn Mikrogramm zu höherem Fieber geführt, weswegen die Dosis verringert wurde. Allerdings führte das dann zu einer geringeren Immunreaktion, was mit einer dritten Dosis ausgeglichen werden soll. Diese soll mindestens zwei Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden, wie Biontech und Pfizer nun mitteilten.

Die Entscheidung sei gefallen, weil erste Daten zeigten, dass Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren nicht genauso gut auf die Impfung ansprachen wie Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und wie Kinder zwischen sechs und 24 Monaten. Sicherheitsbedenken seien keine festgestellt worden, hieß es. An der Studie nehmen den Unternehmen zufolge rund 4.500 Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren aus mehreren Ländern teil.

Weitere Untersuchungen geplant

Biontech und Pfizer wollen im zweiten Quartal des kommenden Jahres in den USA einen Antrag auf Notfallzulassung des Impfstoffs für die Altersgruppe bis fünf Jahre stellen. Für Kinder, die älter als fünf Jahre sind, ist das Vakzin unter anderem in den USA und der EU inzwischen zugelassen. Auch für Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren wollen Biontech und Pfizer nun noch eine dritte Impfdosis untersuchen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischungsimpfungen in Deutschland derzeit für alle Personen ab 18 Jahren.