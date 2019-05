Biograf: Sebastian Kurz wird Misstrauensvotum nicht überstehen

Paul Ronzheimer, der Chefreporter des Politik-Ressorts der "Bild"-Zeitung, glaubt nicht, dass sich die SPÖ noch von Sebastian Kurz "einfangen" lassen wird.

"Ich glaube, die wollen jetzt unbedingt den Kanzler stürzen, die wollen dieses symbolische Bild produzieren, dass er aus dem Kanzleramt ausziehen muss." Paul Ronzheimer im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 am Samstag Vormittag)

Der deutsche Journalist hat 2018 eine Biografie über Sebastian Kurz veröffentlicht. Sollte er recht behalten, wird Kurz das Misstrauensvotum verlieren und am Montagabend nicht mehr österreichischer Bundeskanzler sein.

Bei 183 Sitzen im Nationalrat werden die 61 Stimmen von Kurz' konservativer ÖVP und die 10 Stimmen der liberalen NEOS nicht reichen, um für Sebastian Kurz eine Mehrheit zu erreichen. Die FPÖ hat zwar angekündigt, nach den Neuwahlen wieder mit der ÖVP regieren zu wollen, für Kurz stimmen werden die FPÖ-Abgeordneten aber wohl nicht.

Wiener Anwalt an Strache-Video beteiligt

Zur angeblichen Mitwirkung eines Wiener Anwalts am Enthüllungsvideo von Ibiza sagte Kurz-Biograf Paul Ronzheimer, dass es diesen Verdacht schon in den letzten Tagen gegeben habe. Auch der mittlerweile aus der FPÖ ausgetretene Politiker Johann Gudenus, der auch auf dem Video zu sehen ist, hatte den Anwalt der Beteiligung an den Aufnahmen beschuldigt.

Der Anwalt hat dann am Freitag sein Mitwirken an dem Enthüllungsvideo über den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache eingeräumt. Wie die "Bild"-Zeitung und österreichische Medien mitteilten, habe sein Rechtsanwalt Richard Soyer "demokratiepolitische und rechtliche Überlegungen" angeführt.

"Es handelte sich um ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden." Anwalt Richard Soyer im Auftrag des Wiener Rechtsanwalts, der nach eigener Aussage an dem Video beteiligt war

Ronzheimer: Anwalt nicht alleiniger Urheber

Der "Bild"-Journalist Paul Ronzheimer glaubt aber nicht daran, dass der Anwalt alleiniger Urheber des Videos ist. Es sei nämlich vor einem Jahr verschiedenen Medien für Geld angeboten worden, bevor die SZ und der Spiegel es veröffentlichten - nach eigenen Aussagen, ohne dafür bezahlt zu haben.

"Und deswegen macht es natürlich keinen Sinn, dass es ausschließlich zivilgesellschaftlich motiviert gewesen sein soll. Oder aber es gab sogenannte Mitwisser - oder es gibt weitere Kopien oder Auftraggeber." Paul Ronzheimer im Interview mit dem BR

"Kurz weiter beliebt in Österreich"

Auch wenn Sebastian Kurz das Misstrauensvotum nicht überstehen sollte, ist er in den Augen seines Biografen eine "wahnsinnig spannende Persönlichkeit".

"Denn eins darf man bei all diesen Skandalen und Problemen nicht vergessen: Er bleibt in der österreichischen Bevölkerung sehr, sehr beliebt in den Umfragen." Paul Ronzheimer im Interview mit dem BR