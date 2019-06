vor 40 Minuten

Biobauer schenkt Legehennen längeres Leben

Mit 12 bis 15 Monaten haben Legehennen ausgedient. Sie legen weniger Eier, die Schale ist nicht mehr so hart. Sie werden geschlachtet, obwohl sie noch gar nicht so alt sind. Biobauer Hermann Bäuml weiß aber, was diese Seniora-Hühner noch drauf haben.