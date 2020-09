Bildungsumfrage: Deutliche Mehrheit für einheitliches Abitur

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge einheitliche Schulabschlussprüfungen in allen Bundesländern. Im ifo-Bildungsbarometer sprachen sich 89 Prozent der Befragten dafür aus, ein deutschlandweit einheitliches Abitur einzuführen. 88 Prozent befürworteten einheitliche Abschlussprüfungen an Realschulen, 85 Prozent an Hauptschulen.

Nationaler Bildungsrat gefordert

Die Einrichtung eines Nationalen Bildungsrats, dessen Empfehlungen die Bildungssysteme der Länder vergleichbarer machen und vereinheitlichen sollen, befürworteten 70 Prozent der Befragten. Dieses Vorhaben war am Widerstand von Baden-Württemberg und Bayern gescheitert. Für einen verbindlichen Bildungsstaatsvertrag der Länder sprachen sich nun sogar 83 Prozent der Befragten aus.

Wunsch nach einheitlichen Lehrplänen

In der repräsentativen Umfrage wurden die Menschen auch gefragt, wie sie zu einzelnen Vorschlägen zur Vereinheitlichung des deutschen Schulsystems stehen. Am deutlichsten befürworteten die Befragten eine einheitliche Ausbildung von Lehrern (90 Prozent) und einheitliche Lehrpläne in der gymnasialen Oberstufe (87 Prozent).

Die Befragung für das siebte ifo-Bildungsbarometer wurde vom 3. Juni bis 1. Juli 2020 durch das Befragungsinstitut Respondi unter 10.338 Menschen durchgeführt. Die Stichprobenziehung erfolgte mit Hilfe eines Online-Fragebogens in mehreren Online-Access-Panels. Um die Repräsentativität der Ergebnisse für die deutsche Bevölkerung sicherzustellen, wurden die Beobachtungen entsprechend gewichtet.