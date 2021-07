Bildungsministerin Karliczek fordert Präsenzpflicht an Schulen

Wie geht's weiter nach den Sommerferien? Das fragen sich Eltern und Schüler kurz vor dem Beginn der Sommerferien. Nun spricht Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Klartext: Eine generelle Präsenzpflicht für Schüler nach den Ferien sei das Ziel.

Präsenzpflicht geplant - und Ausnahmen für Gefährdete

"In die Schule zu gehen ist für Kinder ein wichtiger Faktor in ihrem Alltag. Sie brauchen die sozialen Kontakte, und sie müssen lernen", so die Bundesbildungsministerin in der Osnabrücker Zeitung. Ausnahmen soll es für Kinder und Jugendliche geben, die durch Vorerkrankungen besonders gefährdet seien, so Karliczek. Je nach Infektionslage müsse man außerdem regelmäßige Tests für die Schüler einplanen.

Karliczek will Schulschließungen aber nicht ausschließen

Ausschließen will Anja Karliczek weitere Schulschließungen im Herbst aber nicht. "Man kann in einer Situation wie einer Pandemie niemals etwas garantieren oder etwas ausschließen. Wir wissen nicht, welche Varianten noch kommen. Aber alle Verantwortlichen können sich zumindest viel gezielter vorbereiten", so die Ministerin. Die Voraussetzungen für offene Schulen seien inzwischen aber deutlich besser als zu Beginn der Pandemie, es gebe mittlerweile eine hohe Impfquote und bessere Teststrategien.

Bayern: Söder will Präsenzunterricht mit Masken und Tests

Für den Schulstart in Bayern nach den Sommerferien hatte zuletzt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sich für Präsenzunterricht mit Maskenpflicht, Lüften und regelmäßigen Tests ausgesprochen. Derzeit können bayerische Grundschüler an ihrem Platz im Klassenzimmer auf eine Maske verzichten, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt, Schüler an weiterführenden Schulen, wenn die Inzidenz stabil unter 25 ist.