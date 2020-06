02.06.2020, 08:19 Uhr

Bildungsgewerkschaft warnt vor "Lehrer-Bashing"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagt ein zunehmendes "Lehrer-Bashing" in Zusammenhang mit der Corona-Krise. Viele Lehrkräfte seien "am Limit", verallgemeinernde Kritik daher unfair, so die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.