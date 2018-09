Bilanz: Opposition zwischen Profilieren und Provozieren

Seit fast einem Jahr tagt der Bundestag in seiner aktuellen Zusammensetzung. 30 Tage nach der Wahl trat er zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen - so spät, wie es das Grundgesetz gerade noch erlaubt. Es ist nicht nur der größte Bundestag in der deutschen Geschichte. Es ist auch das erste Mal, dass die AfD dort vertreten ist.

"Wir werden sie jagen"

Für die AfD hatte Parteichef Alexander Gauland schon am Wahlabend klar gemacht, wie die Strategie aussieht. Den jubelnden Anhängern rief er zu: "Wir werden sie jagen! Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen!"

Dafür nutzt die Partei gern das Internet. Sie stellt Reden im Plenum schnell ins Netz und sammelt dann dort viele zustimmende Kommentare der AfD-Anhänger. Je provokativer die Rede, desto besser - Kritik, auch Buhrufe der anderen Parteien sieht man als Bestätigung für das Selbstbild als Opfer.

Reaktionen der anderen: Emotional, aber auch rational

Die Kritik der anderen Parteien fällt mitunter emotional aus, zuletzt etwa bei der Haushaltsdebatte. Da warf der frühere SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz der AfD vor, faschistische Stilmittel zu nutzen, Gauland selbst gehöre auf den Misthaufen der Geschichte.

In der Auseinandersetzung mit der AfD haken Redner der anderen Parteien aber auch inhaltlich bei Argumentations­lücken in den Anträgen der AfD-Fraktion ein. Das Plenum, so scheint es, sucht noch nach dem richtigen Umgang mit der neuen Partei.

Die Linken - neue Rolle noch nicht gefunden

Die Linken sind auch noch auf der Suche - und zwar nach einem neuen Alleinstellungs­merkmal. Sie haben nicht nur den Status als größte Oppositionsfraktion an die AfD verloren. Die sozialistische Partei wird von ihrer Zielgruppe auch weniger als zuvor als der Gegenpol zur Regierung wahrgenommen. Der Protest von rechtsaußen ist einfach lauter.

Außerdem sind die Linken mehr denn je in Flügelkämpfen gefangen, seit das mediale Zugpferd der Partei, Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die außerparlamentarische Bewegung "Aufstehen" gegründet hat. Zweckoptimismus bei Parteichef Bernd Riexinger, für den die Bewegung vor allem unzufriedene Sozialdemokraten und Grüne ansprechen soll. Aber er räumt auch ein: "Viel wird davon abhängen, ob diese Stoßrichtung bleibt."

Grüne: Betonte Sachlichkeit und Besinnung auf alte Kernthemen

Die Umfragen legen nahe, dass die kleinste Fraktion im Bundestag mit unzufriedenen Anhängern kein Problem hat. Die Werte steigen, wohl auch durch das neue Team an der Parteispitze - Annalena Baerbock und Robert Habeck - das nicht mehr das alte Flügeldenken bedient und das die Grünen zur Volkspartei machen will.

Sachpolitik betreiben, nicht in Streitereien mit anderen Parteien verwickeln lassen, und vor allem: das Ur-Thema Klimaschutz vorantreiben. Das wird laut Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt von den anderen sträflich vernachlässigt, die Bundesregierung "ist ein Totalausfall in dieser Frage".

Jamaika-Aus sitzt weiter tief

Die FDP schließlich will sich als Partei der "marktwirtschaftlichen Vernunft" profilieren: smart, pragmatisch, modern. Sie bringt Anträge ein zum Aus für den Soli, für eine Entlastung bei der Bürokratie, für die Digitalisierung der beruflichen Bildung. Und sie hat dabei Wähler im gesamten bürgerlichen Spektrum im Auge.

Parteichef Christian Lindner hat allerdings mit seinem Spruch "Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren" als Absage an eine Jamaika-Koalition viel Porzellan zerschlagen. Das wurde gerade erst wieder in der Haushaltsdebatte deutlich, als er sich einen Schlagabtausch mit Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter lieferte. Auf Lindners Frage, warum sich denn die staatstragenden Parteien der Mitte nicht verbinden, rief Hofreiter aus dem Plenum sichtlich erregt: "Weil Sie zum Beispiel nicht wollten!"

Zusammenarbeit dennoch möglich

An anderer Stelle allerdings arbeiten FDP, Grüne und Linke zusammen. Unlängst stellten die drei Parteien eine Allianz für den Rechtsstaat vor - sie wollen gemeinsam gegen das neue Polizeiaufgabengesetz der CSU in Bayern klagen.