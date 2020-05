17.05.2020, 08:22 Uhr

Biergärten öffnen wieder: Corona-Lockerungen in Bayern ab Montag

Am 18. Mai wird das gesellschaftliche Leben in Bayern weiter hochgefahren. Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in Geschäften und im Nahverkehr. Die Außengastronomie kann unter Auflagen öffnen, und weitere Schüler kehren an die Schulen zurück.