Bienvenus! Paris hat Sehnsucht nach Touristen

Paris hat durch die Coronakrise mehr als die Hälfte seiner Touristen verloren, sagt der Tourismusexperte im Pariser Rathaus Frédéric Hocquard. Zwar kämen heuer mehr französische Touristen als sonst, aber das gleiche natürlich nicht aus, dass keine Amerikaner, keine Russen oder Chinesen anreisen.

Von den 50 Millionen Touristen, die im letzten Jahr in Paris und der Großregion Île de France, kamen 60 Prozent aus dem außereuropäischen Ausland. Darunter viele zahlungskräftige Touristen aus Amerika, oder den arabischen Emiraten.

Fast alle Luxushotels wegen Corona geschlossen

Dass die vermögenden Touristen nicht kommen und kein Geld ausgeben, trifft vor allem das ertragreiche Luxussegment, sagt Frank Delvau vom Pariser Hotellerie- und Gastronomie-Verband. Von den 15 Luxushotels in der Stadt habe nur eines ist geöffnet, quasi als Reserve. Alle anderen - wie auch das weltberühmte "Ritz" - werden frühestens im September wieder öffnen. Delvau spricht von extremen Einbußen in dieser Sparte.

Von den anderen Hotels seien etwa die Hälfte geöffnet, sagt Delvau. Auch hier werden hohe Einbußen verzeichnet.

Pariser Tourismus büßt sieben Milliarden ein

Rund 7 Milliarden Euro, schätzt das regionale Tourismus-Comité seien der Branche bisher schon verloren gegangen. In allen Sparten. Besitzer kleinerer Hotels, Restaurants oder Souvenirläden hätten schon die Segel gestrichen. Ebenso leiden die zahlreichen Pariser Stadtführer. Sie haben kaum etwas zu tun.

700 kostenlose Stadtführungen als Lockmittel

Jetzt versucht die Stadt, Touristen mit kostenlosen Stadtführungen anzulocken. Sie beschäftigt Pariser Stadtführer und bezahlt sie pro Tour. So können sich die Touristenführer zumindest den Sommer über Wasser halten. Die Stadt macht sich attraktiv und will so vor allem Touristen aus Frankreich in die Hauptstadt locken.

Stadtführung durch das Montmartre

Aurèle Feybesse zum Beispiel führt durch das beliebte Künstlerviertel Montmartre. Ihre Route führt auch an vielen Läden vorbei, deren Fenster mit dicken Holzbrettern verschlossen sind, darunter auch das berühmte Künstlerhaus Bateau-Lavoir. Auch am Endpunkt der Tour, an der Place du Tertre, wo sonst Dutzende Porträtmaler um die Gunst der Touristen buhlen, sitzen nur ein paar Zeichner vor leeren Leinwänden.