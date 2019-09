Biden zu Ukraine-Affäre: "Trump verletzt grundlegende Normen"

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat eine Untersuchung eines Telefonats von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj gefordert. Darin soll Trump Selenskyj gedrängt haben, Ermittlungen gegen Bidens Sohn aufzunehmen, der bei einem ukrainischen Gasunternehmen arbeitete, als Biden Vizepräsident war.

Trump verletze jede grundlegende Norm eines Präsidenten, sagte Biden vor Journalisten. Sie sollten ihm die Frage stellen, warum er am Telefon einen ausländischen Führer einzuschüchtern versucht, wenn es das sei, was geschehen ist. Ein US-Geheimdienstler soll über das Telefonat zwischen Trump und Selenskyj so besorgt gewesen sein, dass er intern Beschwerde einlegte. Trump erklärte, alle seine Gespräche mit ausländischen Kollegen seien "angemessen" verlaufen.