Biden warnt Putin eindringlich vor Atomwaffeneinsatz

US-Präsident Joe Biden hat Moskau erneut mit deutlichen Worten vor dem Einsatz von Nuklearwaffen gewarnt. "Russland würde einen unglaublich schweren Fehler begehen, wenn es taktische Atomwaffen einsetzen würde", antwortete Biden am Dienstag auf die Frage, ob Russland den Einsatz einer nuklear verseuchten Bombe oder von Atomwaffen vorbereite.

Der Westen befürchtet, Russland könnte selbst eine "schmutzige Bombe" zünden und dann die Ukraine dafür verantwortlich machen. Eine solche Operation unter falscher Flagge könnte Moskau dann als Vorwand nutzen, um Atomwaffen einzusetzen. Biden sagte nun, er "garantiere" nicht, "dass es eine Operation unter falscher Flagge ist. Wir wissen es nicht."

"Es ist ein Schauspiel"

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hatte am Montag ebenfalls betont, dass Russland "gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht hat, die es vorhatte zu tun". Es gebe derzeit aber keine Hinweise, dass dies hier der Fall sei, so Kirby. "Aber es ist ein Schauspiel, das wir schon gesehen haben."

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte die Vorwürfe erstmals am Sonntag in Telefonaten mit seinen Kollegen aus den USA, Frankreich, Großbritannien und der Türkei erhoben. Schoigu sprach dabei von "möglichen Provokationen seitens der Ukraine durch den Einsatz einer 'schmutzigen Bombe'". Washington, Paris und London wiesen die Vorwürfe in einer gemeinsamen Erklärung als "durchsichtig falsche Behauptungen" Moskaus zurück.

Papst fordert Ende von "atomarem Alptraum"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt einen möglichen Einsatz von Atomwaffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine ins Spiel gebracht. Die USA und ihre westlichen Verbündeten wie Deutschland warnen Putin immer wieder vor seinem solchen Vorgehen.

Unterdessen haben Papst Franziskus und andere religiöse Vertreter angesichts der Bedenken wegen eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen im Ukraine-Krieg zu einem Ende der nuklearen Bedrohung aufgerufen. Der "atomare Alptraum" für die Welt müsse beendet werden, forderten sie am Dienstag bei einer Friedenskonferenz im Kolosseum in Rom.

Franziskus erwähnte, dass Papst Johannes XXIII. vor genau 60 Jahren Regierungen aufgerufen hatte, die Welt vor einem nuklearen Holocaust zu verschonen. Heute seien diese Worte noch immer zeitgemäß, sagte Franziskus. "Heute ist der Frieden schwer verletzt, angegriffen und mit Füßen getreten worden, und das in Europa, auf demselben Kontinent, der im letzten Jahrhundert die Schrecken zweier Weltkriege erlitten hat", sagte Franziskus.