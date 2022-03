Biden über Putin: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben"

Der russische Staatschef Wladimir Putin darf nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden nicht länger im Amt bleiben. "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben", sagte Biden am Samstag in Warschau, ohne den russischen Präsidenten an dieser Stelle explizit namentlich zu erwähnen. In seiner Rede zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen erwähnte Biden Putin allerdings mehrfach namentlich, stellenweise bezeichnete er ihn auch schlicht als "Diktator".

"Die Ukraine wird niemals zu einem Triumph für Russland," sagte Biden weiter. "Denn freie Menschen weigern sich, in einer Welt der Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit zu leben. Für uns gibt es eine andere Zukunft, eine strahlende Zukunft, die gegründet ist auf Demokratie und Prinzipien, auf Hoffnung und Licht, auf Anstand, Würde, Freiheit und Chancen."

Biden hält Rede an historischem Ort

Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe Putin einen strategischen Fehler gemacht, so der US-Präsident. "Ein Diktator, der ein Reich wieder aufbauen will, kann nie die Liebe der Menschen für die Freiheit auslöschen", sagte Biden.

Biden sprach im Warschauer Königsschloss, das als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst zum großen Teil zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt gilt.