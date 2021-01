Biden prangert "beispiellosen Angriff" auf US-Demokratie an

Es waren beispiellose Szenen, die sich im Kapitol in Washington abspielten: Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell und andere Politiker wurden von Mitarbeitern und Polizei aus dem Kapitol geführt. Auch Mitglieder des Repräsentantenhauses verließen das Gebäude. Da in der Rotunde des Kapitols Tränengas eingesetzt wurde, forderte die Polizei die Abgeordneten auf, Gasmasken aufzusetzen. Der derzeitige US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin seine Anhänger aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Nach Behördenangaben ist das Gebäude jetzt gesichert.

Der Protest von Trump-Anhängern

In Washington sind Proteste von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gegen den Wahlsieg von Joe Biden in einem beispiellosen Angriff auf das Parlament eskaliert. Scharenweise durchbrachen Trump-Unterstützer Absperrungen und stürmten das Kapitol, während die Senatoren und Abgeordneten gerade dabei waren, Bidens Sieg formell zu bestätigen. Die Sitzungen wurde unterbrochen und die Polizei evakuierte die Parlamentskammern, als Trump-Anhänger ins Innere des Gebäudes vordrangen. Beamte zückten ihre Waffen und setzten Tränengas ein. Dennoch schaffte es einer der Trump-Unterstützer sogar bis auf das Podium des Senats und schrie: "Trump hat die Wahl gewonnen". Tausende machten sich auf dem Stufen und rund um das Parlamentsgebäude breit und entrollten Trump-Flaggen.

Die Bürgermeisterin von Washington D.C., Muriel Bowser, verhängte eine Ausgangssperre. Währenddessen rief Trump seine Anhänger via Twitter auf, friedlich zu bleiben.

Auch in anderen Bundesstaaten erfolgte Protest

Nicht nur in Washington D.C. sind Anhänger des US-Präsidenten aufmarschiert: Auch in Georgia und New Mexico wurden deshalb die Kongressgebäude geräumt. Proteste gab es in mindestens drei weiteren Bundesstaaten. In Georgia versammelten sich rund 100 Anhänger, teils mit Gewehren, vor dem Kapitol in Atlanta. Daher hätten der oberste Wahlaufseher Brad Raffensperger und dessen Personal ihre Büros im Parlamentsgebäude geräumt, sagte Gabriel Sterling, ranghoher Funktionär der Wahlbehörde in Georgia.

In Madison, Wisconsin, umzingelten Trump-Anhänger ebenfalls über mehrere Stunden hinweg das Kapitol. In der Stadt Denver in Colorado ordnete der Bürgermeister die Schließung mehrerer Gebäude an, nachdem sich auch dort Hunderte aus Protest gegen die Wahlergebnisse versammelt hatten. Auch in South Carolina wurde protestiert.

Biden: "beispielloser Angriff" auf die Demokratie

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des scheidenden Amtsinhabers Donald Trump als "beispiellosen Angriff" auf die Demokratie des Landes verurteilt. Trump müsse seine Pflicht als Präsident erfüllen und in einer Ansprache an die Nation seine Unterstützer zum Rückzug auffordern, forderte Biden in einer Stellungnahme.

"Die chaotischen Szenen am Kapitol spiegeln nicht das wahre Amerika wider, sie stellen nicht dar, wer wir sind. Ich rufe diesen Mob auf, sich zurückzuziehen und der Demokratie ihren Lauf zu lassen." Joe Biden Gewählter US-Präsident

Einer Sprecherin des Präsidialamts zufolge werden die Nationalgarde und weitere Einheiten des Bundes am Kapitol eingesetzt.