Biden nach Hurrikan: Wiederaufbau in Florida wird Jahre dauern

US-Präsident Joe Biden hat den Menschen im US-Bundesstaat Florida rund eine Woche nach Hurrikan "Ian" Unterstützung versprochen. "Später, wenn die Fernsehkameras weitergezogen sind, werden wir immer noch hier bei Ihnen sein", sagte Biden bei einem Besuch in der schwer getroffenen Stadt Fort Myers. Biden betonte allerdings, dass der Wiederaufbau sehr viel Zeit in Anspruch nehmen werde - und es Jahre dauern könne, bis alle Schäden beseitigt seien.

Bei dem Besuch zusammen mit dem republikanischen Gouverneur Ron DeSantis betonten die beiden möglichen Kontrahenten bei der nächsten Präsidentenwahl 2024, in dieser Situation stehe Parteipolitik hintan. "Heute haben wir einen Job und nur einen Job, und das ist sicherzustellen, dass die Menschen in Florida alles bekommen, was sie brauchen", sagte Biden.

Suche nach Vermissten geht weiter

"Ian" war vergangene Woche als Hurrikan der Stufe vier von fünf in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug quer über den südlichen US-Bundesstaat richtete er gewaltige Schäden an. Die genaue Zahl der Opfer ist noch immer unklar. US-Medien gehen von mindestens 80 Toten aus. Der Sender CNN zählte in Florida sogar mehr als hundert Tote. Rettungskräfte sind in den Überschwemmungsgebieten immer noch auf der Suche nach Vermissten.

Schäden gehen in die Milliarden

Etliche Häuser wurden zerstört, Straßen weggespült, Strommasten umgerissen. Auf der Insel Sanibel Island vor Fort Myers sind die Schäden Medien zufolge so schwerwiegend, dass offen ist, wann sie wieder bewohnbar sein wird. Die Leiterin der Katastrophenschutzbehörde des Bundes (Fema), Deanne Criswell, sagte, die Hurrikanschäden dürften in die Milliarden gehen und "vielleicht das teuerste Desaster sein, dass wir seit Jahren erlebt haben".

Biden: Etwas gegen Klimawandel tun

Der US-Präsident und seine Ehefrau Jill machten sich unter anderem in einem Hubschrauber ein Bild von der Lage. "Ich denke, dass die Diskussion darüber, ob es Klimawandel gibt oder nicht, endlich beendet ist und wir etwas dagegen tun sollten", sagte Biden mit Blick auf die Zerstörung.

Mit Material von dpa , AP, AFP