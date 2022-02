Biden: "Verheerende" Sanktionen und "klare Grenzen" für Putin

Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden weitere "harte Sanktionen" gegen Russland angekündigt. Man habe russische Banken vom US-Finanzsystem abgeschnitten, sämtliche Aktiva, die in den USA gehalten werden, seien eingefroren. Auch russische Eliten und ihre Familien werden laut Biden von Sanktionen betroffen sein. Die Maßnahmen werden das russische Finanzsystem hart und über Exportkontrollen auch den Technologiesektor treffen, wie Biden im Weißen Haus sagte. Allerdings würden sich viele Sanktionen erst nach einiger Zeit entfalten.

Die Nato ist geeint und entschieden

Zuvor hatte Biden bereits auf Twitter geschrieben, dass bei einem Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staatengruppe vereinbart worden sei, bei den Sanktionspaketen und "weiteren wirtschaftlichen Maßnahmen" voranzuschreiten, "um Russland zur Rechenschaft zu ziehen". Biden: "Wir stehen an der Seite des mutigen ukrainischen Volkes." Zugleich betonte er vor Journalisten im Weißen Haus, dass man "jeden Zentimeter von alliiertem Staatsgebiet schützen" werde. "Unsere Streitkräfte gehen nicht nach Europa, um in der Ukraine zu kämpfen, sondern um unsere Nato-Verbündeten zu verteidigen und die Verbündeten im Osten zu beruhigen", so Biden. Die gute Nachricht sei, dass die Nato geeint und entschieden sei.

Putin klare Grenzen aufzeigen

Der Westen müsse Putin nun klare Grenzen aufzeigen. "Das Einzige, wovon ich überzeugt bin, ist, dass er ermutigt sein wird, wenn wir ihn jetzt nicht aufhalten - wenn wir jetzt nicht mit diesen erheblichen Sanktionen gegen ihn vorgehen", so Biden. Zudem kündigt der US-Präsident die Verlegung weiterer Truppen nach Deutschland an. Es handle sich um Einheiten, die sich dafür bereits bereitgehalten hätten, sagt Biden. Ein Insider aus Kreisen des US-Verteidigungsministeriums spricht von insgesamt 7.000 Soldaten, die in den kommenden Tagen zur Unterstützung der Nato-Staaten nach Deutschland verlegt würden.

Putin verfolge "eine dunkle Vision"

Putin verfolge eine "dunkle Vision für die Welt", betonte Biden. Dies sei ein gefährlicher Moment für Europa und für die Freiheit auf der ganzen Welt. Doch die Freiheit werde sich am Ende durchsetzen. Die USA und ihre Verbündeten würden stärker aus dieser Krise hervorgehen, während Russland isoliert sein werde. Es werde ein "kaltes Klima für Russland werden", betonte Biden und verwies auf die vielen Länder, die sich derzeit gegen Russland wenden. Auf eine Frage eines Journalisten sagte Biden, dass er derzeit kein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten plane.