Biden kündigt neue Ära der Diplomatie an

US-Präsident Joe Biden hat seine Ansprache vor den Vereinten Nationen für einen Schwur auf demokratische Werte genutzt. "Die Autoritäten der Welt mögen versuchen, das Ende des Zeitalters der Demokratie zu verkünden, aber sie haben Unrecht", sagte Biden bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

"Die Wahrheit ist, die demokratische Welt ist überall." Biden erwähnte Antikorruptionsaktivisten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Friedensdemonstranten in Myanmar, Syrien, Kuba oder Venezuela. "Sie (die Demokratie, Anm. der Red.) lebt in den tapferen Frauen des Sudan, die Gewalt und Unterdrückung ertragen haben, um einen völkermörderischen Diktator von der Macht zu drängen", so Biden weiter. Die Zukunft gehöre jenen Anführern, die ihr Volk frei atmen ließen, statt es mit eiserner Hand zu ersticken.

"Neue Ära der Diplomatie"

Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes kündigte der US-Präsident verstärkte Anstrengungen der Diplomatie an. Die USA würden "eine neue Ära der unermüdlichen Diplomatie" starten, sagte Biden. Die USA seien zwar auch bereit zum Einsatz von Gewalt, falls dies nötig sei, doch müsse militärisches Vorgehen das letzte Mittel der Wahl sein.

Mit Blick auf mögliche künftige US-Militäreinsätze sagte Biden, diese müssten immer "klar und erreichbar" sein und "mit der informierten Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung" erfolgen. Zudem sollten solche Einsätze wo immer möglich "in Partnerschaft mit unseren Verbündeten" gestartet werden.

Die radikalislamischen Taliban hatten nach dem chaotischen Abzug der US-Truppen im vergangenen Monat die Macht in Afghanistan erneut übernommen und eine neue Regierung eingesetzt. Biden geriet dadurch in die Kritik. In den USA, aber auch bei den Partnern in Europa, stellten viele die Frage nach dem Sinn des jahrelangen, blutigen Militäreinsatzes in Afghanistan.

Umgang mit China

Biden bekannte sich inmitten wachsender Spannungen mit China klar zum Multilateralismus und sprach sich gegen einen Kurs der Konfrontation aus. Die USA strebten keinen neuen Kalten Krieg an, sagte der US-Präsident. Die Vereinigten Staaten wollten keine Spaltung der Welt in starre Blöcke. Die großen Mächte der Welt hätten die Verantwortung, ihre internationalen Beziehungen achtsam zu gestalten.

"Also kippen wir nicht von einem verantwortungsvollen Wettbewerb in einen Konflikt." Der US-Präsident nannte China dabei nicht explizit. Biden stellte aber klar, die USA seien bereit für harten Wettbewerb, träten ein für Partner und Verbündete, und stellten sich allen Versuchen stärkerer Länder entgegen, schwächere Länder zu dominieren.

Bidens Regierung räumt China eine herausgehobene Stellung in ihrer Außenpolitik ein: Der US-Präsident betrachtet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt als mächtigsten Konkurrenten und geopolitische Herausforderung Nummer eins. Der chinesische Präsident Xi Jinping sollte noch im Laufe des heutigen Tages per Video vor der UN-Generalversammlung sprechen.

Rückkehr zum Atomdeal mit Iran

Offen zeigte sich Biden gegenüber einer Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran. Bedingung sei jedoch, dass sich die Islamische Republik an die Vorgaben der Vereinbarung halte. Die Vereinigten Staaten seien weiterhin entschlossen, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern.

Der Iran hatte zuvor neue Atomgespräche auf Ebene der Außenminister während der UN-Vollversammlung nicht ausgeschlossen. Die im April wieder begonnenen Verhandlungen in Wien über die Rettung des Atomabkommens wurden nach der iranischen Präsidentenwahl im Juni und dem Regierungswechsel in Teheran unterbrochen.

China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland bemühen sich um die Rückkehr der USA zu dem Abkommen von 2015. Gleichzeitig soll der Iran die Auflagen wieder einhalten, gegen die er seit dem Ausstieg der USA verstößt. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung 2018 aufgekündigt.

Klimapolitik der USA

Die USA wollen außerdem ihre Klimahilfen für ärmere Länder verdoppeln. Damit würden die Vereinigten Staaten zum Vorreiter bei der öffentlichen Klimafinanzierung, so Biden. Zusammen mit der Staatengemeinschaft und anderen Gebern könne so das Ziel, 100 Milliarden Dollar jährlich zur Unterstützung von Entwicklungsländern bereitzustellen, erreicht werden. Im April hatte Biden eine Erhöhung der Klimahilfen auf 5,7 Milliarden Dollar (4,9 Milliarden Euro) pro Jahr angekündigt.

Die Klimahilfen für Entwicklungsländer sind ein wichtiger Bestandteil der internationalen Strategie im Kampf gegen die Erderwärmung. Wenige Wochen vor der vom Scheitern bedrohten UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow hatte der britische Premier Boris Johnson die Hoffnungen zuletzt aber gedämpft: Die Chancen stünden bei "sechs aus zehn", dass die Staatengemeinschaft das ursprünglich verabredete Ziel der Bereitstellung von 100 Milliarden Dollar einhalte. Bislang lagen die zugesagten Summen bei rund 80 Milliarden Dollar. Biden hatte den Kampf gegen die Klimakrise zu einer Priorität seiner Amtszeit erklärt.

Highlight der UN-Vollversammlung

Bidens erster UN-Auftritt als US-Präsident wird von vielen als Highlight der Vollversammlung gesehen. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die Bühne Jahr für Jahr genutzt, um seine "America First"-Politik der Alleingänge zu bewerben. Biden dagegen ist mit dem Versprechen angetreten, die internationale Zusammenarbeit in allen Bereichen wieder zu stärken.