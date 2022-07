Biden: Iran darf nie Atommacht werden

Dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen dürfe, machte US-Präsident Joe Biden bei seinem ersten Israel-Besuch deutlich. Auch weil ihm die Sicherheit Israels sehr wichtig ist.

"Wir sind hier, um zu bleiben, Herr Premierminister. Ob sie es mögen oder nicht. Da kommen sie nicht raus", sagte Biden mit einem breiten Grinsen - und schaute dabei hinüber zu Israels Regierungschef Yair Lapid. Der grinste zurück. Natürlich hat er nichts dagegen. Die USA sind Israels engster Verbündeter und Schutzmacht. Daran wird sich absolut nichts ändern, versicherte Joe Biden in Jerusalem: "Sie haben die eiserne Verpflichtung der USA zur Sicherheit Israels. Wir sorgen dafür, dass Israel sich selbst verteidigen kann."

Israel und USA wollen Iran von Atomwaffen abhalten

Die USA werden auch weiterhin Israels militärisch-technologische Überlegenheit im Nahen Osten sicherstellen. Diese Zusicherung ist Teil der Jerusalem-Deklaration, die der US-Präsident und der israelische Premierminister nun unterschrieben. Das Dokument ist eine Definition der Beziehungen zwischen beiden Ländern und eine Blaupause für die Zukunft. Israel und die USA wollen im Technologiesektor künftig noch enger kooperieren. Zentral in der Deklaration ist aber die US-Verpflichtung zur Sicherheit Israels. Im Dokument festgehalten ist, dass die USA mit allen Mitteln verhindern werden, dass der Iran sich atomar bewaffnet. Das bekräftigte Joe Biden auch auf Nachfrage während der Pressekonferenz in Jerusalem.

"Wir werden nicht, ich sag's nochmal, nicht zulassen, dass der Iran Nuklearwaffen besitzt." US-Präsident Joe Biden

Biden machte aber deutlich, dass er die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Atomstreit noch nicht aufgegeben hat. Israels Ministerpräsident Yair Lapid hat eine andere Position: "Worte werden sie nicht aufhalten, Mister President. Diplomatie wird sie nicht stoppen. Das Einzige, was sie stoppt, ist zu wissen, wenn sie mit ihrem Nuklearprogramm weitermachen, wird die freie Welt Gewalt anwenden. Das Einzige, was sie aufhält, ist eine glaubhafte militärische Drohkulisse."

Lapid will Frieden mit arabischen Staaten

Die Sorge vor dem Iran eint Israel und arabische Staaten in der Region. Die Regierung in Jerusalem hofft auf eine Annäherung an Saudi-Arabien und andere Länder. Wir wollen Frieden, sagte Yair Lapid. Er bat den US-Präsidenten, diese Botschaft mit nach Saudi-Arabien zu nehmen, wo er an einem Gipfel arabischer Staaten teilnimmt. "Sie werden die politischen Führer aus Katar, Kuwait, dem Oman und dem Irak treffen. Richten Sie Ihnen aus: Unsere Hand für Frieden ist ausgestreckt", so Lapid.

Biden wegen Reise nach Saudi-Arabien in der Kritik

Joe Biden erklärte, in Saudi-Arabien für eine stärkere Integration Israels werben zu wollen. Er vermied aber die Ankündigung konkreter Schritte der Annäherung. Weil er in das Königreich reist, steht der US-Präsident in der Kritik. Er wird dort auch den umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen, der nach Ansicht von US-Geheimdiensten für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich ist. Biden verteidigte nun seine Reise.

"Ich habe meine Position zum Fall Kashoggi immer klargemacht und ich habe nie geschwiegen, wenn es um Menschenrechte ging", sagte Biden. Er fahre nach Saudi-Arabien, um amerikanische Interessen zu vertreten: "Ich möchte klar machen, dass wir in der Region weiter führen können und sicherstellen, dass kein Vakuum entsteht."

Bevor der US-Präsident am Freitag nach Saudi-Arabien weiterreist, wird er in Bethlehem noch den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas treffen. Hoffnung auf Bewegung im Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern gibt es nicht.