Biden etwas bieten - aber was?

Donald Trump wird im Januar Vergangenheit sein. Dann hat es Deutschland mit Joe Biden als US-Präsident zu tun. Dabei ist klar es gibt viele Themen und Deutschland muss auch etwas anbieten auf verschiedenen Feldern. Klima, Handel, Krisenbewältigung - alles Themen, auf denen man mit den USA bald wieder zusammenarbeiten will. Nur was und wie genau, darüber dürfte noch heftig gestritten werden. Aber die Stimmung ist deutlich besser.

Herzliche Glückwunschbotschaft der Kanzlerin

Es war eine bewusst herzliche Glückwunschbotschaft, die Merkel über den Ozean gesandt hatte: "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich.“ Schrieb sie in einer ersten, mit EU-Partnern wie Frankreich zeitlich abgestimmten, Reaktion nach dem Wahlsieg Joe Bidens und wünschte ihm "von Herzen Glück und Erfolg." Was für ein Unterschied zu jener eher nüchternen Nachricht, die Merkel 4 Jahre zuvor Donald Trump bei dessen Wahlsieg hatte zukommen lassen und in der sie den Republikaner an Werte erinnerte, auf deren Grundlage man zusammenarbeiten könne. Kaum jemand in der Bundesregierung leugnet, dass die transatlantischen Beziehungen nach den Trump-Jahren reparaturbedürftig sind.

Maas: Klagen von Trump ändern nichts mehr

Noch sitzt Joe Biden nicht im Weißen Haus, aber dort wird er im Januar Platz nehmen. Da ist sich Bundesaußenminister Heiko Maas sicher. Auch wenn Donald Trump die Gerichte bemüht, das zu verhindern.

"Das was jetzt kommt, ist ein unangenehmes Nachspiel. Das wird an dem Ergebnis, an dem Wahlergebnis, nichts mehr ändern. Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm." Bundesaußenminister Heiko Maas

Das sagte Heiko Maas in der ARD-Sendung Anne Will. Auch wenn Entspannung in den Beziehungen zu den USA vorprogrammiert ist - dass Deutschland und Europa sich nicht in einen nach 4 Trump-Jahren erschöpften Tiefschlaf werden verabschieden können, während Joe Biden Weltpolitik betreibt, liegt auf der Hand.

"Wenn er an Außenpolitik denkt, wird er zunächst mal an China denken, dann an Europa. Das heißt, wir müssen Angebote machen für die Kooperation." Johann Wadephul

Höhere Verteidigungsausgaben wären so ein Angebot

Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul schlägt im ARD-Morgenmagazin Angebote vor: Die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen – wie schon von Präsident Barack Obama und anderen NATO-Partnern leidenschaftlich gefordert – könnte so ein Angebot sein. Oder: Die Zusage der Europäer, zumindest vor der eigenen Türschwelle – in Osteuropa, Nahost, Afrika – die Verantwortung für die Sicherheit mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Was allerdings schon jetzt interessante Diskussionen auch innerhalb der Großen Koalition erahnen lässt:

"Die Stärke der Europäischen Union war eher immer das Vermittelnde, das Bindegliedsein zwischen Konfliktparteien. Natürlich ist Verteidigung bei uns auch ein wichtiges Thema." Katharina Barley

Bremst die SPD-Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, hier schonmal die Erwartungen.

Wandel beim Handel mit Biden?

Katharina Barley lenkt die Aufmerksamkeit auf das Thema Handel. Wo Barley statt neuer Strafzölle eher ein "Aufeinanderzugehen" erwartet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier geht im Deutschlandfunk noch einen Schritt weiter:

"Wir brauchen ein großes, ein breites Industriezollabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Dieses Angebot liegt auf dem Tisch."

Ein möglicher neuer Handelspakt – da werden Erinnerungen an das letztlich in Vor-Trump-Zeiten gescheiterte TTIP-Abkommen und die heftigen Diskussionen darüber wach. Immerhin aber verbindet sich mit Joe Biden die Hoffnung, das Weltklimaabkommen wiederzubeleben. Und: Die Erwartung, dass die Zeit der immer neuen gegen Deutschland und Europa gerichteten Strafaktionen ein Ende findet: Als Trump ankündigte, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, traf das die Bundesregierung völlig unvorbereitet. Nur ein Beispiel dafür, wie kalt die Drähte ins Weiße Haus geworden waren.

Deutschland steht in Kontakt mit Biden

Was Joe Biden aber angeht, sind die entscheidenden Handynummern bekannt:

"Nicht nur ich, fast alle, die sich in Berlin seit längerem mit Außenpolitik befassen, kennen fast alle der engen Mitarbeiter von Joe Biden."

Das verriet der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im ZDF. Und auch Joe Biden selbst ist ja als langjähriger Vizepräsident Obamas ein alter Vertrauter. Biden besuchte in dieser Zeit durchaus – etwa 2013 – das Kanzleramt. Damit kennt er den Arbeitsplatz von Angela Merkel deutlich besser als Donald Trump. Der schnitt Berlin und kam in seinen 4 Jahren kein einziges Mal zu Besuch.