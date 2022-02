Biden erwartet russischen Ukraine-Angriff in "kommenden Tagen"

US-Präsident Joe Biden rechnet nach eigenen Angaben mit einem russischen Angriff auf die Ukraine in den "kommenden Tagen". "Ich bin überzeugt, dass er die Entscheidung getroffen hat", sagte Biden am Freitag im Weißen Haus über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wir haben Grund, davon auszugehen." Russland habe aber immer noch die Wahl zwischen einem "katastrophalen und sinnlosen Krieg" und der "Diplomatie".

Es ist die bislang eindeutigste Aussage des US-Präsidenten zu mutmaßlichen Angriffsplänen Putins. Die USA warnen seit Wochen vor einem drohenden Einmarsch der russischen Streitkräfte in das Nachbarland.

Separatisten in Ost-Ukraine werfen Kiew Angriffspläne vor

In der Ost-Ukraine spitzt sich derweil der Konflikt zwischen dem Militär und pro-russischen Separatisten offenbar zu. In den abtrünnigen Regionen Donezk und Luhansk forderten die Separatisten die Zivilbevölkerung auf, in das Nachbarland Russland zu fliehen. Sie werfen der ukrainischen Regierung vor, bald einen Angriff starten zu wollen. Kiew weist das jedoch vehement zurück. Aus der Region, in der seit 2014 Krieg zwischen dem ukrainischen Militär und moskautreuen Separatisten herrscht, wurden in den vergangenen Tagen wieder mehr Gefechte gemeldet. Nach Darstellung der USA nutzt Russland die Lage vor Ort als Vorwand für weitere Aggressionen gegen die Ukraine.