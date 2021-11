Biden erwägt "diplomatischen Boykott" von Olympia in Peking

Bildrechte: picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch

© picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch

Bildrechte: picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch

© picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch

© picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch

Bildrechte: picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch