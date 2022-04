Biden: Putin begeht "Völkermord" in Ukraine

Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin Völkermord vorgeworfen. Die Beweise dafür häuften sich, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch. "Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren", so Biden bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa.

Genozid - ein gewaltiger Vorwurf

Es kämen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, welche die Russen in der Ukraine getan haben, so Biden weiter. Letztlich müssten aber Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handele.

Selenskyj lobt Biden

Selenskyj lobte Bidens Worte: "Die Dinge beim Namen zu nennen ist wichtig, wenn man sich gegen das Böse behaupten will", schrieb er auf Twitter.