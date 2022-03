Biden beschwört in Warschau "heilige" Nato-Bündnistreue

Es war Bidens erstes persönliches Treffen mit hochrangigen Vertretern der Regierung in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als einem Monat. Als bemerkenswert wurde angesehen, dass Kuleba und Resnikow für die Zusammenkunft ihr Land verlassen konnten.

Biden würdigt Polens Einsatz für Flüchtlinge

Am Mittag hatte Biden in der polnischen Hauptstadt an einer Empfangszeremonie teilgenommen. Dabei spielte eine Militärkapelle die amerikanische und polnische Nationalhymne. Biden wurde unter anderem von US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Präsidentenpalast begleitet. Auch die polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau und Mariusz Blaszczak waren anwesend.

Später besuchte Biden auch ukrainische Flüchtlinge in Warschau. Von den Begegnungen mit den geflüchteten Frauen und Kindern, die ihre Männer, Brüder und Väter im kriegsfähigen Alter zurücklassen mussten, zeigte sich der US-Präsident tief bewegt. "Ich bin immer überrascht von der tiefe und Stärke des menschlichen Geistes", sagte Biden. "Jedes dieser Kinder sagte etwas in der Art: 'Bete für meinen Vater oder Großvater oder Bruder, der da draußen kämpft.'"

Gleichzeitig würdigte er den Einsatz des Landes für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Er wolle mit seiner Reise unterstreichen, dass die von Polen geleistete Hilfe von enormer Bedeutung sei in einer Zeit, in der Europa die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe, sagte Biden.

"Wir erkennen an, dass Polen eine große Verantwortung übernimmt, die meiner Meinung nach nicht nur Polen betreffen sollte. Es sollte die Verantwortung der ganzen Welt, der ganzen Nato sein", sagte der US-Präsident. Nach seiner Teilnahme an Gipfeltreffen von Nato und G7 in Brüssel war Biden am Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Polen eingetroffen.