BGH-Urteil zu NSU-Helfer: "Fatales Signal an die Neonaziszene"

André E. war einer von fünf Angeklagten im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München. Er war bei der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 am glimpflichsten davongekommen. Obwohl die Bundesanwaltschaft für ihn zwölf Jahre Haft gefordert hatte, verurteilte ihn der Strafsenat unter Vorsitz von Richter Manfred Götzl nur zu zweieinhalb Jahren. Dagegen hatten sowohl André E. als auch die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt. Doch die hat der BGH nun zurückgewiesen. Damit ist der Mammutprozess um die rechtsextreme Terrorserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) rechtskräftig abgeschlossen.

Nicht überraschend und doch enttäuschend

Seda Başay-Yıldız hätte sich eine andere Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall André Eminger gewünscht. Sie vertritt Hinterbliebene des Nürnberger NSU-Mordopfers Enver Şimşek. Das Urteil sei enttäuschend, denn es stärke die rechte Szene und das sei gerade in diesen Zeiten in Deutschland ein falsches Signal.

Ähnlich sieht das auch Edith Lunnebach. Die Rechtsanwältin vertritt eine Kölner Familie, auf deren Geschäft der NSU einen Bombenanschlag verübte – die damals 19-jährige Tochter wurde schwer verletzt. Zum Tatort fuhren die NSU-Mörder mit einem Wohnmobil, das André E. angemietet hatte. Dass André E. dennoch nicht wegen Beihilfe zum versuchten Mord belangt wird, dafür ist laut Lunnebach nicht der BGH verantwortlich, sondern das Oberlandesgericht München. Das habe Neonazis im Gerichtssaal ihre Lügen und Erinnerungslücken durchgehen lassen und stur an der These festgehalten, der NSU habe nur aus drei Personen bestanden. Der Szene sei nun signalisiert worden, man brauche vor Gericht nur zu schweigen und sich wegducken, dann komme man schon glimpflich davon.

Nationalsozialist mit Haut und Haaren

André E. hatte zum untergetauchten NSU-Kerntrio 13 Jahre lang engen Kontakt gehalten, seine Frau war Beate Zschäpes engste Freundin. Im NSU-Prozess in München ließ er seinen Anwalt verkünden, er sei Nationalsozialist mit Haut und Haaren – was wörtlich gemeint ist. Sein ganzer Körper ist bedeckt mit Nazi-Tattoos.

Jubel und Applaus im Gerichtssaal

Neonazis würden vor deutschen Gerichten offenbar anders behandelt als andere Angeklagte – diese bittere Bilanz zieht Gamze Kubaşık, Tochter des Dortmunder NSU-Mordopfers Mehmet Kubaşık. Das Urteil des BGH habe bei ihr schlimme Erinnerungen an den Tag des Urteils im NSU-Prozess heraufbeschworen, sagt ihr Anwalt Sebastian Scharmer. Damals hatten Neonazis im Zuschauerraum das glimpfliche Urteil gegen ihren Kameraden André E. mit Jubel und Applaus begrüßt.

Kommt neuer NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern?

Die Hinterbliebenen – und nicht nur sie – befürchten, dass nun ein Schlussstrich unter die Aufklärung des NSU gezogen wird, auch wenn SPD und Grüne im bayerischen Landtag derzeit einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss vorbereiten. Der grüne Landtagsabgeordnete Cemal Bozoğlu betonte gegenüber BR24, nach dem BGH-Urteil sei die weitere parlamentarische Aufklärung der Taten des NSU umso wichtiger. Auch die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen: "Wir treiben die weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes energisch voran." Wie das konkret aussehen soll, bleibt offen. Das BGH-Urteil wollte Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute nicht kommentieren. Er versicherte aber, die Bundesregierung werde in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes nicht nachlassen.

Ein Schlag ins Gesicht der NSU-Opfer

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinterlässt bei den Hinterbliebenen der NSU-Mordopfer jedenfalls einen bitteren Beigeschmack. Sie habe das Vertrauen in die Justiz verloren, sagt Gamze Kubaşık. Ihr Anwalt Sebastian Scharmer spricht von einem Schlag ins Gesicht für Betroffene rechter Gewalt. Das Urteil zeige, dass man sich an schlimmsten Taten beteiligen und dennoch sehr glimpflich davonkommen könne.