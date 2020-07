BGH-Urteil: Nur "Ritter Sport"-Schokolade darf quadratisch sein

Nur Ritter Sport darf in Deutschland quadratische Schokolade verkaufen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in letzter Instanz entschieden. Die Konkurrenz von Milka hatte zehn Jahre lang versucht, das Monopol zu kippen - am Ende vergeblich. (Az. I ZB 42/19 u.a.)

Quadratische Form kein Wert an sich

Es scheint etwas widersinnig, aber eine Marke kann keinen Schutz beanspruchen, wenn das Produkt etwa aus einer Form besteht, "die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht".

Hätte also gerade die Form des Quadrats nach Ansicht der Richter der Schokolade einen solchen wesentlichen Wert verliehen, so wäre dies ein absolutes Ausschlusskriterium für den Markenschutz gewesen. Diese Regelung soll verhindern, dass sich Unternehmen ein Monopol an einem Design sichern können, dessen Nutzung auch für die Konkurrenz wichtig wäre.

Das ist für die Richter bei Ritter Sport nicht der Fall: Der Verbraucher sehe die Verpackung zwar als Hinweis auf die Herkunft der Schokolade und verbinde damit Qualitätserwartungen, die Form habe aber keinen künstlerischen Wert und führe auch nicht zu Preisunterschieden. Damit ist das Kriterium des "wesentlichen Werts" nicht gegeben.