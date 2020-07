BGH: Kein automatisches "Recht auf Vergessenwerden" bei Google

Gegenüber Suchmaschinen-Betreibern wie Google gibt es kein automatisches "Recht auf Vergessenwerden" im Internet. Ob Links zu kritischen Artikeln aus der Trefferliste entfernt werden müssen, ist immer von einer umfassenden Grundrechtsabwägung im Einzelfall abhängig. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Montag verkündeten Urteil klargestellt. Genauso maßgeblich wie die Rechte des Betroffenen seien das öffentliche Interesse an den verlinkten Informationen, die unternehmerische Freiheit des Suchmaschinen-Betreibers und die Rechte des Inhalteanbieters.

"Recht auf Vergessen"

Zwei Kläger wollten, dass in der Trefferliste der Internet-Suchmaschine bestimmte Artikel über sie nicht länger angezeigt werden. Im ersten Fall hatte ein früherer Geschäftsführer einer Wohlfahrtorganisation von Google verlangt, dass bestimmte Presseartikel bei einer Suche mit seinem Namen nicht mehr auftauchen. In der Presse wurde im Jahr 2011 mit seinem vollen Namen darüber berichtet, dass der Regionalverband der Organisation ein Defizit aufweise und der Geschäftsführer sich zuvor krank gemeldet habe. Im zweiten Fall ging es um Finanzdienstleistungsgesellschaften, über deren Anlagemodell auf der Website eines US-Unternehmens kritisch berichtet wurde. Die Klagen gegen den Betreiber der führenden Suchmaschine waren in den Vorinstanzen erfolglos geblieben.

Zweiter Fall kommt vor den EuGH

Diesen zweiten Fall legte der BGH allerdings dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vor. Denn dort ist der Wahrheitsgehalt des in der Trefferliste von Google aufgeführten Berichts umstritten. Auf der Webseite eines US-Unternehmens 2015 waren mehrere Artikel erschienen, die sich kritisch mit dem Anlagemodell eines in Deutschland tätigen Finanzdienstleisters auseinandersetzten. Die Beiträge waren mit Fotos der Betreiber bebildert. Über den Wahrheitsgehalt der Berichte besteht Streit. Der EuGH soll nun klären, wer in solchen Fällen belegen muss, ob der Bericht wahr oder falsch ist - Google oder der Betroffene.

Vorinstanzen: Suchmaschinen können Wahrheitsgehalt nicht prüfen

Beim Geschäftsführer aus Hessen hat die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Frankfurt, gesagt: Von den Suchmaschinen darf man nicht zu viel verlangen. Sie können nicht wissen, was im Einzelnen stimmt. Sie müssen erst handeln, wenn offensichtlich und auf den ersten Blick klar erkennbar ist, dass das Persönlichkeitsrecht von jemandem verletzt wurde. Ähnlich urteilte das Oberlandesgericht Köln bei dem Paar, das Finanzdienstleistungen anbietet. Es sei für Google nicht offensichtlich und auf den ersten Blick klar erkennbar gewesen, dass falsche Dinge über die Personen verbreitet wurden.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2014 sind Suchmaschinen-Betreiber wie Google grundsätzlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich. Sie können deshalb verpflichtet sein, Links zu entfernen. Die Rechte der Betroffenen sind aber immer mit dem öffentlichen Interesse abzuwägen.