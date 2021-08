BGH bestätigt Urteil gegen Beate Zschäpe und NSU-Helfer

Zwar änderte der BGH Kleinigkeiten im Urteil gegen Beate Zschäpe, doch die fallen nicht weiter ins Gewicht. Das Urteil ist rechtskräftig, die Gesamtstrafe bleibt bestehen: Beate Zschäpe bleibt lebenslang in Haft. Auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wurde vom BGH bestätigt. Zschäpe bleibt also mindestens 15 Jahre im Gefängnis. Sie sitzt bereits in Chemnitz in Haft.

Zschäpe zu Recht als Mittäterin eingestuft

Die Entscheidung des BGH zu der Revision war im Fall Beate Zschäpe mit Spannung erwartet worden. Denn die Verurteilung Zschäpes wegen Mittäterschaft galt als juristisch heikel. Der Grund: Das OLG München verurteilte sie im Juli 2018 als Mittäterin an allen Mordanschlägen und den Raubüberfällen. Zschäpe konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass sie persönlich vor Ort war, als Böhnhardt und Mundlos mordeten und Sprengstoffanschläge begingen.

Für das Gericht zählte aber, dass sie die Taten gemeinschaftlich mit ihren Komplizen Mundlos und Böhnhardt beschloss, plante, für den Rückzugsraum des NSU-Kern-Trios sorgte und 2011 die Bekennervideos des NSU verschickte. Damit enttarnte der NSU sich selbst.

Beweisführung "in hohem Maße plausibel"

Der BGH folgt in seiner Entscheidung weitgehend der Urteilsbegründung des OLG München. Der Bundesgerichtshof betont, es gebe in der Beweisführung des OLG keinen Rechtsfehler. Im Gegenteil: Sie sei "in hohem Maße plausibel".

Das OLG hatte in seinem Urteil festgestellt, dass Zschäpe an der Planung jeder einzelnen Tat mitgewirkt habe, dass sie die Mordanschläge und Raubüberfälle gemeinschaftlich mit Böhnhardt und Mundlos begangen habe. "Die Angeklagte hatte in hierfür ausreichendem Maße sowohl Tatherrschaft als auch Tatinteresse", heißt es in der Presseerklärung des BGH.

Zschäpe habe maßgeblichen Einfluss auf die Taten des NSU gehabt. Ohne sie hätte die Terrororganisation NSU ihre Ziele nicht erreichen können, heißt es in der Presseerklärung des BGH.

Einstimmige Entscheidung

Die Entscheidung, die von Zschäpes Verteidigung eingelegte Revision zu verwerfen, traf der 3. Strafsenat des BGH einstimmig, darum war auch keine Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof notwendig.

Reaktion der Zschäpe-Verteidigung

Zschäpes Verteidiger Mathias Grasel bedauerte die Zurückweisung der Revision durch den Bundesgerichtshof. Die obersten Richter in Karlsruhe hätten ihre bisherige Rechtsprechung zur Mittäterschaft verlassen und die Strafbarkeit der Mittäterschaft "massiv ausgedehnt". Er werde die Entscheidung zeitnah mit seiner Mandantin besprechen. In einer Erklärung behielt er sich weitere rechtliche Schritte vor.

Beim Münchner Oberlandesgericht, das zu der BGH-Entscheidung nicht Stellung nehmen wollte, dürfte man erleichtert darüber sein, dass nach diesem Mammutverfahren die wichtigsten Urteile bestätigt wurden. Der NSU-Prozess muss also nicht neu aufgerollt werden.

Opferfamilien fordern weitere Aufklärung

Die Nebenkläger im NSU-Prozess reagierten erleichtert über die Zurückweisung der Revisionen. Seda Basay-Yildiz, die Nebenklageanwältin der Familie des im Jahr 2000 ermordeten Blumenhändlers Enver Simsek, sagte dem BR, es sei gut, dass die Urteile rechtskräftig sind. Ihre Mandanten seien erleichtert. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der BGH anders entschieden hätte.

Doch bleiben für die Nebenkläger auch weiter viele Fragen offen. Gamze Kubasik, Tochter des vom NSU in Dortmund ermordeten Mehmet Kubasik erklärte über ihren Anwalt Sebastian Scharmer, die Entscheidungen des BGH dürften kein Schlussstrich unter das Thema NSU sein. "Meine Familie und ich werden erst dann wieder zur Ruhe kommen, wenn alle Helfer und Täter des NSU ermittelt sind!", so Kubasik. Sie forderte Beate Zschäpe erneut auf, weitere Täter des NSU-Netzwerks zu nennen.

Zwei NSU-Unterstützer müssen in Haft

Zwei der ebenfalls im NSU-Prozess angeklagten Terror-Helfer müssen nun ebenfalls in Haft. Der BGH hat auch die Revisionen gegen die Urteile der beiden NSU-Helfer, Ralf Wohlleben und Holger G. zurückgewiesen. Wohlleben war wegen Beihilfe zu neun Morden zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Holger G. wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu drei Jahren Haft. Beide befanden sich bis jetzt auf freiem Fuß und müssen nun ihre Haftstrafen antreten.

Carsten S., der wegen der Waffenlieferung an den NSU zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden war und seine Tat glaubwürdig bereute, hat seine Haftstrafe bereits verbüßt. Er hatte seine Revision vorzeitig zurückgezogen.

Nur ein NSU-Urteil noch nicht rechtskräftig

Im Fall des NSU-Unterstützers André E. wird der BGH im Dezember über die Revision entscheiden. Hier hatte die Bundesanwaltschaft die Revision gefordert, deshalb ist hier eine mündliche Verhandlung vor dem BGH notwendig. Der Bundesgerichtshof wird entscheiden, ob das Urteil einer Überprüfung standhält.

André E., bekennender Nationalsozialist, war zu einer überraschend milden Strafe von nur zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte 12 Jahre gefordert. Das Urteil hatte für besondere Empörung gesorgt, Neonazis hatten auf der Zuschauertribüne applaudiert.