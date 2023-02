Bezüge und Beziehungen: EVP-Chef Weber weist Vorwürfe zurück

Kuscheln mit den Ultrarechten?

Nicht nur Sozialdemokraten und Grüne, sondern auch Unionspolitiker kritisierten, dass sich Weber mehrmals mit Italiens neuer Regierungschefin Georgia Meloni getroffen hat. Die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia hat im Wahlkampf gegen Europa gepoltert, fährt aber bisher einen pragmatischen Kurs: klares Bekenntnis zu Ukraine-Hilfe und Russland-Sanktionen, besonnene Haushaltspolitik.

EVP-Chef Weber betont: "Bei Frau Meloni geht es darum, dass es einen konstruktiven Umgang mit der neuen italienischen Regierung gibt. Italien gehört zum Kern Europas. Da ist ein vernünftiges Miteinander wichtig." Eine EVP-Mitgliedschaft der italienischen Ultrarechten steht nicht zur Debatte, im EU-Parlament gibt es aber auch Absprachen zwischen Fraktionen. CSU-Chef Markus Söder schließt eine Zusammenarbeit aus, sein Stellvertreter Weber sagt: "Ich habe eine gesamteuropäische Verantwortung."

Der EVP-Vorsitzende bezeichnet sich gerne als Brückenbauer. Er arbeitet daran, die Machtbasis der Christdemokraten auszubauen mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr. Da bleibt einiges zu tun: Derzeit stellt die EVP nur acht der 27 Staats- und Regierungschefs in der EU.

"Von der Leyen macht gute Arbeit"

Und die EVP stellt die amtierende Kommissionschefin. Für Ärger sorgte in der Union, dass Weber Anfang Januar mit der Präsidentin des EU-Parlaments scheinbar eine mögliche Gegenkandidatin zu Ursula von der Leyen ins Spiel brachte. Jedenfalls wurden Webers Äußerungen in Zeitungen der Funke-Mediengruppe vielfach so verstanden: "Ursula von der Leyen und Roberta Metsola sind überzeugende Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Profil. Beide wären hervorragende Spitzenkandidatinnen."

Das sieht CDU-Chef Friedrich Merz anders. Und Weber stellt jetzt gegenüber BR24 klar: "Meine Äußerungen zu von der Leyen und Metsola wurden absichtlich überinterpretiert. Ursula von der Leyen macht als Kommissionpräsidentin gute Arbeit." In Webers Umfeld heißt es darüber hinaus, der EVP-Chef teile die Meinung, dass von der Leyen als amtierende Kommissionschefin in der Pole-Position sei.

So ist es: Zwar gibt es von deutschen EVP-Abgeordneten Kritik an von der Leyen seit ihrem Amtsantritt vor drei Jahren: zu grün, zu wenig industriefreundlich, gegen Zäune an den Außengrenzen. Trotzdem wäre ihr die Kandidatur für eine zweite Amtszeit nicht zu nehmen, wenn sie antritt. Für von der Leyen gilt, was Weber für sich in Anspruch nimmt: Die Kommissionschefin ist nicht nur für Parteien in Deutschland, sondern für die gesamte EU zuständig.