Beyoncé und Taylor Swift stellen Grammy-Rekorde auf

Die Sängerinnen Beyoncé und Taylor Swift haben bei der 63. Grammy-Vergabe Geschichte geschrieben. Beyoncé gewann am Sonntag in Los Angeles ihren 28. Grammy, überholte Alison Krauss und wurde damit zur am häufigsten ausgezeichneten Frau in der Geschichte der Musik-Preise der Recording Academy. Swift wurde die erste Frau, die den Titel Album des Jahres zum dritten Mal erhielt.

Grammy-Gäste mit Masken und Abstand an den Tischen

Die Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie von Ende Januar auf den zweiten Märzsonntag verschoben worden. Gastgeber Trevor Noah eröffnete die Show denn auch mit Scherzen über das Virus und das Jahr 2020. Seine Gäste saßen mit Masken und im vorgeschriebenen Abstand um kleine Tische.

Beyoncé hat jetzt genauso viel Grammys wie Quincy Jones

Beyoncé war neunmal nominiert und erhielt vier Auszeichnungen, unter andere die für den besten R&B-Auftritt für "Black Parade" und den Preis für den besten Rap-Song für "Savage". Den teilte sich die 39-Jährige mit der Rapperin Megan Thee Stallion. Darüber hinaus holte sich Beyoncé auch die Auszeichnung in der Kategorie bestes Musik-Video für "Brown Skin Girl" zusammen mit ihrer neunjährigen Tochter Blue Ivy Carter. Ehemann und Vater Jay-Z bekam als Ko-Produzent von "Savage" auch noch etwas vom Grammy-Segen ab.

Grammy für "Black Lives Matter"-Bewegung

"Als Künstlerin glaube ich, dass es meine Aufgabe und unser aller Aufgabe ist, die Zeit zu reflektieren", sagte Beyoncé, als sie die Auszeichnung für "Black Parade" in Empfang nahm - eine Hymne für die "Black Lives Matter"-Bewegung. "Und es war eine so schwierige Zeit." Sie habe den Song für alle "wunderschönen schwarzen Könige und Königinnen" geschrieben. Beyoncé hat jetzt genauso viele Grammys gewonnen wie der Multi-Instrumentalist Quincy Jones. Mehr Grammys hat nur der verstorbene Dirigent Georg Solti eingesackt.

Taylor Swift: Dritter Grammy in Folge für bestes Album

Swift gewann die Auszeichnung Album des Jahres für "folklore". Zuvor hatte sie das schon mit "Fearless" und "1989" geschafft. "Ich möchte einfach nur den Fans danken", sagte sie. Anders als Beyoncé sang die 31-Jährige bei der Veranstaltung selbst. Auch Billie Eilish, Cardi B, Bad Bunny, Miranda Lambert, Maren Morris und Harry Styles zeigten ihr Können.

Weitere Grammys gingen an Fiona Apple, Kaytranda, Lady Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, Dan + Shay, James Taylor, H.E.R., Beck, Brandi Carlile, Burna Boy, Tiffany Haddish und Rachel Maddow.

Schaulaufen bei den Grammys

Vor der Show präsentierten sich Gäste in ausgefallener Mode. Rapperin Doja Cat trug ein Kleid von Roberto Cavalli mit neonfarbenen Federn und einem Ausschnitt, der bis unter den Nabel reichte. Musical-Sängerin Cynthia Erivo erschien in einem funkelnden silberfarbenen Kleid mit goldenen Akzenten von Louis Vitton.