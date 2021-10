Bewusster "Affront": Kritik an Söder wird lauter

In der CDU wird die Kritik an der Schwesterpartei CSU und deren Vorsitzenden Markus Söder lauter. Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß sagte am späten Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" mit Blick auf die vergangenen Monate: "Es kamen tatsächlich einige Störfeuer aus Bayern, das muss man klar sagen." Er fügte hinzu: "Auch über das Verhältnis von CDU und CSU muss man reden." Der CDU-Politiker Friedrich Merz betonte bei "Maybrit Illner" auf die Frage nach Söders Verhalten: "Über 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben die Union bis zum Wahltag als zerstritten angesehen - und zerstrittene Parteien werden nicht gewählt."

Eine Mitverantwortung der CSU am schlechten Unions-Resultat bei der Bundestagswahl sieht auch der Sicherheitsexperte Peter Neumann aus dem Kompetenzteam von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU). "Einer der wunden Punkte in der Union war immer, dass die Partei Armin Laschet nicht geschlossen unterstützt und Markus Söder ihn jeden zweiten Tag unterminiert hat", sagte Neumann der "Augsburger Allgemeinen".

Ex-Generalsekretär Polenz: "Völlig überflüssig"

Gleich doppelte Kritik an der CSU und Söder kam vom ehemaligen CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Problematisch war seiner Meinung zum einen das Vorgehen der CSU im Wettstreit zwischen Laschet und Söder um die Kanzlerkandidatur der Union: "Die kleinere Partei und ihr Vorsitzender haben gesagt, wenn mich die größere nicht will, dann soll sie sehen, wie weit sie damit kommt. Und so ähnlich hat er sich nachher auch im Wahlkampf verhalten und seitdem auch", sagte Polenz im Deutschlandfunk.

Zum anderen bezeichnete Polenz Söders Abgesang auf ein mögliches Jamaika-Bündnis von Union, Grünen und FDP Polenz als Fehler. "Es war völlig überflüssig, und vor allen Dingen hätte er sich mit Laschet abstimmen müssen. Aber er hat ja bewusst den Affront gewählt." Die CSU setze aktuell darauf, dass im Bund eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP komme. Denn sie bereite sich schon auf den eigenen Landtagswahlkampf vor." Je weniger Handschrift der FDP die neue Regierung tragen würde, umso leichter könnte die CSU in ihrem Landtagswahlkampf dagegen Front machen."

Söder: De facto Absage an Jamaika

Laschet hatte am Mittwoch nach der Entscheidung von Grünen und FDP, Sondierungen mit der SPD zu führen, seine Gesprächsbereitschaft betont: Die Union stehe weiterhin für Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP zur Verfügung. Kurz darauf trat Söder vor die Kameras und sprach von einer klaren Vorentscheidung für die Ampel und einer "De-facto-Absage an Jamaika". Die Union bleibe nicht einer Dauerlauerstellung und sei nicht "das Ersatzrad".

Am selben Abend kritisierte die CDU-Politikerin Diana Kinnert im ZDF Söders Äußerung zu Jamaika als "destruktiv". Sie beklagte: "Was er da getan hat, ist eigentlich eine offene Sabotage."

Kritik auch aus anderen Parteien

Auch mehrere FDP-Politiker äußerten in den vergangenen Tagen ihren Unmut über die CSU. Der bayerische FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst sagte der "Bayerischen Staatszeitung", die CSU schaue in erster Linie auf sich selber und definiere sich vor allem über ihr Abschneiden bei der Landtagswahl 2023. "Aber darauf sollte es nicht ankommen. Es geht um eine Politik für die Menschen und nicht für den Machterhalt."

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen twitterte: "Die CSU ist so geil darauf, Laschet fallen zu sehen, dass sie gar nicht schnell genug in die Opposition flüchten kann. Ein bisschen peinlich ist das schon. Es sollte um Deutschland gehen, nicht um Söders Rachegelüste." Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle schrieb auf Twitter: "Ohne die permanenten CSU-Blutgrätschen gegen Armin Laschet könnten wir morgen Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition beginnen."

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek schrieb, jeder wisse, "dass die CSU sowohl den Wahlkampf der Union als auch die aktuellen Sondierungsgespräche aktiv boykottiert" habe. Cem Özdemir von den Grünen sagte im ZDF über Söder: "Ich glaube, er bringt sich in Stellung für die nächste Bundestagswahl." Der SPD-Politiker Ralf Stegner sprach von offenen Machtkämpfen in der Union. Söder und der CDU-Politiker Friedrich Merz wetteiferten um die "Bösewicht-Hauptrolle".

Söder: Großer Respekt für Laschets Entscheidung

Am Donnerstag kündigte Laschet eine personelle Neuaufstellung der Parteispitze an und machte deutlich, dass dies auch seinen Posten als Parteichef betreffen solle. Am Montag will er den Parteigremien einen Vorschlag zur Einberufung eines Sonderparteitags unterbreiten, auf dem seine Nachfolge geklärt werden dürfte.

Nach Angaben Söders nimmt die CSU Laschets Entscheidung "mit großem Respekt" zur Kenntnis. "Wir werden als CSU weiterhin eng und konstruktiv mit der CDU zusammenarbeiten", sagte er heute der dpa. Zugleich beteuerte der CSU-Chef, falls die Sondierungen für ein Ampel-Bündnis scheitern sollten, stehe die Union "selbstverständlich für weitere Gespräche für Jamaika zur Verfügung".

Dobrindt verlangt zügige Neuaufstellung der CDU

Klare Worte an die Adresse der Schwesterpartei kamen vom Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt: Er erwarte, dass die Neuaufstellung der CDU "zügig stattfindet und in diesem Jahr noch abgeschlossen wird", sagte er dem "Münchner Merkur". Es sei die richtige Entscheidung von Laschet, den Weg freizumachen.