Bewerbungsfrist abgelaufen: Drei Männer für die CDU

Einen Moment lang sieht es so aus, als mischte doch noch eine Frau mit im Männer-Dreikampf um den CDU-Vorsitz: Sabine Buder, 37 Jahre alt, Mutter von vier Kindern, Tierärztin, bestes Ergebnis der CDU Brandenburg bei der Bundestagswahl. Der Moment endet mit der Sitzung des Kreisvorstandes Märkisch-Oderland am Dienstagabend: Der Vorstand versagt seiner eigenen Bundestagskandidatin die Unterstützung.

Warum, das bleibt auch am Mittwoch unklar. Der Kreisvorstand ist jeweils hälftig mit Männern und Frauen besetzt. Und wahrscheinlich hätte die Causa keine großen Wellen verursacht, wenn sie sich nicht so sehr für eine Lesart anbieten würde: Buder, eine Frau, die nicht irgendeinem Team angehören, sondern selbst eines anführen will, hat keine Chance in der CDU. Symptomatisch für die CDU, die den Aufbruch und die Erneuerung beschwört, sich aber halt irgendwie schwer damit tut.

Triumvirat – Drei Männer für die CDU

Und so bleibt es zum Bewerbungsschluss am Mittwoch um 18 Uhr beim Dreikampf: Drei CDU-Männer mit langer Parteivita, mit Ämtergeschichte, alle im klassischen CDU-Alter, treten gegeneinander an.

Helge Braun, geschäftsführende rechte Hand der geschäftsführenden Kanzlerin ist mit seinen 49 Jahren noch der Jungspund unter den dreien. Es folgt Außenpolitiker Norbert Röttgen, 56 Jahre alt. Der ewige Bewerber um den Vorsitz, Friedrich Merz wurde vor kurzem 66. In diesem Alter hatte die Bundeskanzlerin bereits ihren Rückzug angekündigt. Sollte Merz das Amt des Bundeskanzlers anstreben, wäre er bei nächster Gelegenheit voraussichtlich 70.

Wer setzt sich durch?

Beobachter sehen derzeit Friedrich Merz vorn. Was zum einen daran liegt, dass vor der nächsten Vorsitzendenwahl im Januar zunächst die Mitglieder befragt werden. Dort hat Merz traditionell ein besseres Standing als bei den Delegierten und im Parteivorstand. Nicht nur an der Basis träumen manche nach den Merkel-Jahren von konservativer Erneuerung, auch wenn unklar ist, wie die genau aussehen könnte.

Während Umfragen ein knappes Rennen zwischen Merz und Röttgen sehen, rechnet mancher CDU-Bundestagsabgeordneter schon fest mit einem Merz-Erfolg: Carsten Linnemann, der selbst immer wieder in der Rolle des konservativen Hoffnungsträgers in der CDU auftritt, ist sich dessen offenbar so sicher, dass er jetzt schon seinen Rückzug vom Chefposten der Mittelstandsunion angekündigt hat. Linnemann will unter Merz Parteivize werden.

Geänderte Strategie: Merz will Mann der Mitte werden

Merz hat Fans. Einen harten Fan-Kern, der jedoch nicht größer wurde. Die unterschiedlichen Ebenen der CDU sind in der Merz-Frage höchst gespalten. Das zeigt sich daran, dass er noch immer nicht Parteivorsitzender ist. Es hat einfach nicht geklappt: Erster Versuch 2018 – Merz verliert gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Zweiter Versuch 2020 – Merz verliert gegen Armin Laschet. Jetzt folgt der dritte Versuch. Einige sagen, es sei seine letzte Chance.

Möglicherweise sieht das auch Merz selbst so und hat seine Strategie angepasst: Nicht mehr nur die Fans ansprechen, sondern auch die anderen. Ging er 2018 und 2020 noch als erzkonservative Alternative ins Rennen um den Vorsitz, hat Merz heute die Tonlage verändert. Er spricht über sozialpolitische Fragen, in denen die Union nicht gut aufgestellt sei. Merz will sich um das Thema soziale Gerechtigkeit kümmern, erklärt, dass die CDU die Mitte der Gesellschaft erreichen müsse.

Helge Braun: Erklärer der Corona-Politik

Das macht es seinen Konkurrenten diesmal schwerer. Denn deren Markenkern ist die Mitte. Braun und Röttgen werden beide dem liberalen Flügel der CDU zugerechnet. Ansprache der "normalen Leute", wie sie Röttgen nennt, ist für sie erste Kandidatenpflicht. Sie stehen aber laut Umfragen weniger für konservative Ideen als Merz.

Helge Braun steigt trotzdem in den Ring. Der Mediziner aus Hessen ist seit 2018 Kanzleramtsminister. Normalerweise ist das ein Job, in dem öffentliche Auftritte selten sind. Nicht so in Pandemiezeiten: Braun tingelt durch die Talkshows und Fernsehschalten. Erklärt stets mit einem Lächeln im Gesicht und betont freundlich die Corona-Politik der Bundesregierung. Braun steckt tatsächlich im Thema, weit mehr als viele seiner Ministerkolleginnen und -kollegen. Er erarbeitete für die Kanzlerin vor allem eines: Kompromisse. Aber die CDU wird gerade von Armin Laschet geführt, über den es ebenfalls heißt, er könne Kompromiss.

Norbert Röttgen: Außenpolitiker mit liberalem Profil

Röttgen bewirbt sich zum zweiten Mal um den CDU-Vorsitz. Beim ersten Mal 2020 war er der Erste, der sich öffentlich bekannte. Röttgen war zu diesem Zeitpunkt vor allem als Außenpolitiker bekannt, er kritisiert Nord Stream und China. Beim Thema Migration vertritt Röttgen eine offene Haltung, grenzt sich von Merz ab.

Röttgen versucht Bodenhaftung zu zeigen, ist allerdings für komplizierte Formulierungen berüchtigt. Zuletzt war das bei Anne Will zu besichtigen, als er in einem rhetorischen Stunt der Antwort auf die einfache Frage ausweicht, ob er Armin Laschet als Kanzler wolle. Dieses Ausweichen nehmen ihm auch einige in der CDU übel. Der Vorwurf: Er habe geholfen, Jamaika zu verhindern.

So geht es weiter

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist an diesem Mittwoch haben die Kandidaten zwei Wochen Zeit, sich und ihre Teams den rund 400.000 CDU-Mitgliedern vorzustellen. Die CDU hofft durch die anstehende Mitgliederbefragung noch Neumitglieder zu gewinnen. Jeder, der bis 24. November 18 Uhr in der Datenbank registriert ist, könne an der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz teilnehmen, heißt es von der CDU.