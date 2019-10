SPD beendet Kandidaten-Tour - jetzt entscheiden die Mitglieder

Zum Auftakt der finalen SPD-Regionalkonferenz in München verkündete ein Bewerber-Duo um den Parteivorsitz seinen Rückzug: Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel erklärten, sie wollten den Weg freimachen, damit die Chancen für ein linkes Duo an der Parteispitze steigen. Damit sind noch sechs Bewerber-Duos übrig.

Bei ihren Reden plädierten alle Bewerber-Tandems dafür, als Partei künftiger geschlossener aufzutreten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Mitbewerberin Klara Geywitz betonten, sie wollten die SPD wieder zur "starken, linken Volkspartei" machen. Scholz sagte mit Blick auf die unter den Genossen umstrittene Große Koalition, man werde nach einer Bestandsaufnahme auf dem Parteitag Ende des Jahres entscheiden, wie es weitergeht.

Walter-Borjans kritisiert "neoliberale Pampa"

Nina Scheer und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sprachen sich dagegen klar gegen die Große Koalition aus. Als ihre Schwerpunkte nannte Scheer die Themen Klimaschutz und Friedenssicherung. Lauterbach erklärte: "Wir wollen, dass die jungen Leute wieder mit uns auf die Straße gehen - nicht gegen uns."

Auch das Bewerber-Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sprach sich gegen die Fortführung der Großen Koalition aus. Walter-Borjans, früher Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, forderte zudem höhere Steuern für Spitzenverdiener. Man sei von Beratern und Lobbyisten "in die neoliberale Pampa" geführt worden, erklärte er.

Stegner plädiert für Vermögenssteuer

Vize-Parteichef Ralf Stegner, der mit Gesine Schwan antritt, forderte eine Vermögenssteuer und ein neues Selbstbewusstsein der SPD. Laut den beiden darf die SPD nicht länger ein Anhängsel der Regierungspolitik sein. Die frühere NRW-Familienministerin Christina Kampmann und Michael Roth, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, wollen nach eigenen Angaben "Hartz IV hinter uns lassen" und für einen modernen Sozialstaat eintreten. Roth betont mit Blick auf die rechtsextremistisch motivierten Morde in Halle auch, dass die SPD seit langem gegen Bedrohung durch Rechtsextremismus kämpfe.

Auch Niedersachsens Inneminister Boris Pistorius, der mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping antritt, warnte vor der Gefahr von Rechts. Mit Blick auf den Parteivorsitz erklärte er, die SPD müsse wieder die "Partei für das Aufstiegsversprechen" werden. Köpping wiederum kritisierte Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland, zum Beispiel ungleiche Löhne.

SPD-Mitglieder entscheiden ab Montag

Zuletzt hatten sich mehrere Bewerber für eine klare Trennung von Partei- und Regierungsämtern ausgesprochen - und damit Finanzminister und Vize-Kanzler Scholz unter Druck gesetzt. Welches Duo sich durchsetzt, das entscheiden ab Montag die rund 437.000 SPD-Mitglieder in Deutschland (davon gut 57.000 in Bayern) in einer Urwahl. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen; erreicht kein Duo mehr als die Hälfte der Stimmen, gibt es eine Stichwahl. Zuletzt hatte es auch in der CDU Forderungen nach einer Urwahl gegeben - allerdings nicht mit Blick auf den Parteivorsitz, sondern auf die Kanzlerkandidatur.

Laut einem SPD-Sprecher sind insgesamt bis zu 20.000 Menschen zu den Regionalkonferenzen gekommen. Zehntausende hätten zudem die verschiedenen Livestreams von den Veranstaltungen im Netz verfolgt. Das Format war dabei immer gleich: Fünf Minuten hatte jedes Duo, um sich und seine Ideen vorzustellen. Im Anschluss durfte sich jeder Bewerber eine Minute lang über aktuelle politische Fragen äußern. Anschließend kam die Basis zu Wort.