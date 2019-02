Bewegung im Streit um Werbeverbot für Zigaretten

Mitte dieser Woche lief eine riesige Papp-Lunge durchs Regierungsviertel - ein Flügel rosig-gesund, einer voller Zigarettenkippen. Eine Protestaktion von Ärzten, Verbraucherschützern und Kinderrechtsvertretern. Mehr als 50.000 Unterschriften hatten die Initiativen außerdem dabei - sie fordern endlich Schluss mit Bildern von glücklichen Rauchern auf Plakaten und Litfaßsäulen.

"Deutschland ist das einzige Land ohne Tabakaußenwerbeverbot in Europa, und das ist auch kein Zufall. Die Tabakindustrie hat sich das teuer erkauft - mit Sponsoring bei Parteitagen, mit Parteispenden in sechsstelliger Höhe an alle großen Volksparteien", sagt Anne Isakowitsch von der Verbraucherschutzorganisation SumOfUs.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, nahm die Unterschriften gerne entgegen - kann aber bisher wenig bewirken. Seit Jahren unterstützt sie die Forderung, passiert ist nichts. Fast 90 Millionen Euro hat die Tabakindustrie allein 2016 für Außenwerbung in Deutschland ausgegeben. Neuere Zahlen gibt es derzeit nicht.

"Das Risiko, anzufangen, verdoppelt sich"

Dabei hat Deutschland schon 2005 einen völkerrechtlich bindenden Vertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO ratifiziert, der ein umfassendes Werbeverbot für Tabakerzeugnisse vorsieht. Ein Gesetzentwurf kam nie ins Parlament. Aus dem derzeitigen Koalitionsvertrag wurde ein entsprechender Satz in letzter Minute herausgestrichen - auf Drängen des damaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder.

Kauders Nachfolger Ralph Brinkhaus hält sich bislang bedeckt. Dafür positionierte sich noch am Freitag Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, deutlich gegen ein Werbeverbot: "Wir setzen auf den Verbraucher, der autonom ist und selbstständig entscheidet, was er macht. Ich möchte nicht, dass wir die Menschen in jeder Frage bevormunden."

Nicht nachvollziehbar ist diese Haltung für Sarah Ryglewski von der SPD-Bundestagsfraktion: "Alle Expertinnen und Experten sagen, dass ein Werbeverbot wichtig ist, gerade um den Einstieg ins Rauchen zu verhindern." Einer dieser Experten ist Professor Reiner Hanewinkel, Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel. In einer Langzeitstudie mit mehreren tausend Schülern untersuchte er den Einfluss von Tabakwerbung auf Jugendliche. Das Ergebnis: Tabakwerbung erhöht das Risiko für das Rauchen, und zwar dramatisch. "Das Risiko, anzufangen, verdoppelt sich", sagt Hanewinkel.

Parteispenden und Sponsoring

Über die Gründe, warum es bis heute in Deutschland kein Außenwerbeverbot gibt, lässt sich nur spekulieren. Linkspartei, Grüne und die AfD haben nach eigenen Angaben keine Spenden oder Sponsoringgelder von der Tabakindustrie erhalten, die anderen im Bundestag vertretenen Parteien wurden jedoch großzügig bedacht.

So erhielt die Unionsfraktion im Bundestagswahljahr 2017 Parteispenden der Tabakindustrie in Höhe von 72.000 Euro, FDP und SPD bekamen jeweils 15.000 Euro. Noch mehr Geld floss für Parteisponsoring: etwa indem einzelne Hersteller einen Stand auf dem Parteitag buchen, Catering bezahlen oder gar den geselligen Abend für die Delegierten übernehmen. Insgesamt kamen so bei der SPD allein rund um Parteitage 41.740 Euro zusammen, die FDP erhielt Sponsorengelder über 21.000 Euro - nur von der Tabaklobby.

CDU und CSU weigerten sich auch auf mehrfache Nachfrage, diese Zahlen herauszugeben. Obwohl Sponsoring eine wichtige Einnahmequelle für die Parteien darstellt, gelten nicht die gleichen Transparenzvorschriften wie für Parteispenden. Ein Problem, das der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert schon im Jahr 2016 erkannte und im Bericht über die Rechenschaftsberichte bemängelte: "Sponsoring [verschafft] einer Partei eine zusätzliche Einnahmequelle, die ihre finanzielle Position im politischen Meinungskampf verbessert." Weiter fügte er hinzu: "Eine realistische Beurteilung möglicher Einflussnahmen und Abhängigkeiten ist in diesen Zusammenhängen bislang kaum möglich."

Investitionen in die Kommunen

Ein anderer Grund, warum es bis heute kein Außenwerbeverbot für Tabakwaren gibt, ist der Widerstand vieler Kommunen. Um Einnahmen für die notorisch knappen Kassen zu erzielen, schließen viele Kommunen einen Deal mit der Werbeindustrie ab: Diese investiert in die kommunale Infrastruktur und erhält dafür das Recht, dort zu werben. Konkret lassen sich viele Kommunen so Bushaltestellen-Häuschen und öffentliche Toiletten finanzieren.

Einer der Hauptakteure dieser Deals ist - wenig überraschend - die Tabakindustrie. Denn diese sei "die größte werbungtreibende Branche innerhalb der Außenwerbung in Deutschland", erklärt Jochen Gutzeit, der Geschäftsführer des Fachverbands Außenwerbung, gegenüber dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestags im Jahr 2016. Drei Jahre später scheint es nun aber Bewegung zu geben. Zusätzlich zu dem kleinen Grüppchen mit der Papp-Lunge vor dem Bundestag machen Kinderärzte mobil. Offene Briefe an Abgeordnete, E-Mails von Eltern, Anrufe aus dem Wahlkreis - selten war das Thema so präsent und der Druck so hoch, heißt es auf den Fluren des Bundestag.

"Jugendschutz ist uns besonders wichtig"

Die Fachpolitiker der Union verständigten sich nun darauf, dass die bestehenden Beschränkungen auch auf Außenwerbung ausgeweitet werden sollen. "Uns ist dabei der Jugendschutz besonders wichtig, aber natürlich auch der Gesundheitsschutz", sagte Fraktionsvize Gitta Connemann der Deutschen Presse-Agentur. Dafür solle die Tabakrahmenkonvention der WHO umgesetzt werden - und zwar eins zu eins. "Laut der Konvention dürfen Tabakprodukte nur eingeschränkt beworben werden", sagte die CDU-Politikerin. "Es geht also nicht um ein Pauschalverbot."

Die Fraktion werde nun weiter diskutieren "und natürlich auch auf unseren Koalitionspartner SPD zugehen". Wie genau ein Werbeverbot aussehen könnte, ist also noch offen - genauso wie die Frage, ob es alle Produkte umfasst, etwa auch E-Zigaretten. Die Auseinandersetzung dürfte also zunächst weitergehen.