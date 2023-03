Bewegende Trauerfeier für getötete Luise in Freudenberg

Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Angehörige und Freunde der getöteten Luise aus Freudenberg Abschied von dem zwölfjährigen Mädchen genommen. "Uns allen ist jetzt unsäglich schwer ums Herz", sagte Gemeindepastor Thomas Ijewski in der kleinen evangelischen Kirche der Stadt. "Zwölf Jahre lang hatte sie ein wunderschönes Leben. Oft war Eure Liese erfüllt von unbändiger Freude, laut und flippig werdet Ihr sie in Erinnerung behalten."

Nur die Familie und enge Weggefährten waren in der kleinen evangelischen Kirche zusammengekommen, draußen schirmte die Polizei das Gelände weiträumig ab. Mitschülerinnen und Mitschüler trafen sich zeitgleich in der Aula ihrer Schule und auf dem Schulhof. Dort war eine Tonübertragung des Gottesdienstes zu hören. Etwa 1.000 Menschen waren insgesamt gekommen.

Bürgermeisterin hofft auf Aufarbeitung

Luisa war am 11. März von zwei zwölf und 13 Jahre alten Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis in einem Waldstück erstochen worden. Wegen ihres Alters sind sie strafunmündig und befinden sich in Obhut des Jugendamtes. Ihre Familien haben Freudenberg inzwischen verlassen. In den sozialen Medien hatte es Drohungen und Racheaufrufe gegen sie gegeben.

Bürgermeisterin Nicole Reschke hofft, dass jetzt die Aufarbeitung in Freudenberg beginnen kann. "Und dann wünsche ich mir für diese Stadt und für diese Menschen in dieser Stadt vor allen Dingen Ruhe und Zeit", so die Bürgermeisterin. Es gehe darum, die Geschichte so weit zu verarbeiten, "dass wir dann auch wieder in die Zukunft blicken können".

Ein schlichter Gottesdienst

Die evangelische Kirche in Freudenberg war mit zart-rosa Blumen geschmückt. Vorn stand der weiße Sarg. "In dieser Kirche haben wir Luise getauft. Haben sie Gott ans Herz gelegt. Hier nehmen wir auch von ihr Abschied", sagte Gemeindepastor Ijewski.

Es war auf Wunsch der Familie ein eher schlichter Gottesdienst. Nur Gemeindepastor Ijewski sprach zur Gemeinde. Statt Orgelmusik erklangen moderne Lieder aus den Lautsprechern: "Flugzeug aus Papier" von Sarah Connor und "Dancing in the Sky" der flämischen "The Voice Kids"-Teilnehmerin Zita.

Es falle ihm schwer, der Familie und den Freunden von Luise tröstende Worte zuzusprechen, sagte der Gemeindepfarrer. Fast zaghaft fragte er: "Darf ich Euch diese Hoffnung ins Herz legen, dass der auferstandene, lebendige Jesus schon längst die Luise in seine Arme geschlossen hat?"

Mit Informationen von dpa