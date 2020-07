Bewaffneter Tarn-Mann weiter im Schwarzwald auf der Flucht

Die Polizei sucht weiter nach dem 31-Jährigen Yves R., der vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen die Öffentlichkeit in einem Pressegespräch am Nachmittag über die aktuelle Lage informieren.

Fahndung läuft seit Sonntag

Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz war nach der Tat am Sonntagmorgen in den Wald geflüchtet. Die Polizei durchkämmt die Gegend um Oppenau derzeit mit mehreren Hundert Einsatzkräften, Polizeihubschraubern und Hundeführern. Die Polizei forderte die Menschen in Oppenau auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Menschen sollen auch Waldgebiete meiden.

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Objekt im Raum Offenburg überprüft. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, teilte die Polizei am Dienstag zunächst nicht mit. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist. Gefunden haben die Einsatzkräfte den 31-Jährigen dort jedoch nicht.

Schulen sollen wieder öffnen

Die Schulen in Oppenau sollen unterdessen wieder öffnen, nachdem sie am Montag geschlossen waren. "Der Ort soll wieder zur Normalität zurückfinden", sagte Bürgermeister Uwe Gaiser am Montagabend. Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept abgestimmt worden. Eltern dürften aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollten oder nicht.

Vier Polizisten wurden entwaffnet

Die Polizisten hatten Yves R. am Sonntag in einer Hütte am Waldrand kontrolliert. "Er war zu Beginn sehr kooperativ, was bedeutet, dass es für die Kollegen völlig unvorhersehbar war, dass er plötzlich eine Waffe zieht und alle vier in einen Lauf schauen mit gespanntem Bügel", sagte Polizeisprecher Yannik Hilger. Die Beamten mussten ihre Pistolen auf den Boden legen. Anschließend flüchtete der 31-Jährige mit den Dienstwaffen in den Wald.

Der Flüchtige kennt sich wahrscheinlich im Wald aus

Der Mann, der wahrscheinlich Tarnkleidung trägt, war den Ermittlungen zufolge mit Pfeil und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet. Er soll sich bereits seit Wochen Unterschlupf im Wald gesucht haben. Die Polizei geht davon aus, dass er sich in den Wäldern rund um die Stadt sehr gut auskennt und sicher bewegt. Der Gesuchte sei schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei Offenburg veröffentlichte ein Foto von Yves R. und eine Personenbeschreibung: Der Mann sei 1,70 Meter groß, Brillenträger mit Glatze und Kinnbart. Er trage möglicherweise Kleidung mit Tarnfleckmuster.

