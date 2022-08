Stark-Watzinger: Keine flächendeckenden Schulschließungen mehr

Anlässlich des Schulstarts in Nordrhein-Westfalen hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erneute Schulschließungen wegen Corona ausgeschlossen. "Flächendeckende Schulschließungen darf und wird es nicht mehr geben", sagte sie im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

Bildungsministerin: "Präsenzunterricht ist oberstes Ziel"

Die Folgewirkungen der vergangenen Schulschließungen seien immer noch zu sehen. So gehe die Bildungsschere auseinander, Jugendliche litten zudem unter psychischen, sozialen und körperlichen Problemen. "Das oberste Ziel ist, dass der Präsenzunterricht erhalten werden kann", führte Stark-Watzinger aus. Es solle "so viel Normalität wie möglich" herrschen.

Länder sollen notfalls Maskenpflicht einführen

Die Ministerin verteidigte in diesem Zusammenhang das neue Infektionsschutzgesetz gegen Kritik. Es gebe den Ländern die Möglichkeit, eine Maskenpflicht anzuordnen, wenn der Präsenzunterricht an den Schulen ansonsten in Gefahr gerate.

Im Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes heißt es, dass die Bundesländer eine Maskenpflicht in Schulen für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse einführen können, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzbetriebs erforderlich ist.

Die Länder hätten auch die Möglichkeit, sich und den Schulen Regeln zu geben, so Stark-Watzinger. "Es sollte ja auch der Sommer genutzt werden, um so etwas vorzubereiten", mahnte sie. Weder Corona noch die Gaskrise dürfe Bildung beeinträchtigen.

Kinder- und Jugendärzte gegen Maskenpflicht in Schulen

Dagegen sprach sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in der Debatte um das neue Infektionsschutzgesetz prinzipiell gegen eine Maskenpflicht für Schüler im Herbst und Winter aus. "Der BVKJ ist grundsätzlich gegen eine Maskenpflicht in Schulen", sagte Verbandsbundessprecher Jakob Maske den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Studien würden zeigen, dass Masken die Infektionen nur zeitlich aufschieben.

"Wichtig ist auch, dass es anlasslose Testungen nicht mehr geben sollte, die Sensibilität liegt hier nur bei 40 Prozent", sagte der Kinderarzt weiter. Es gebe viele falsch negative, aber auch falsch positive Ergebnisse.