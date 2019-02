Betrunkener Autofahrer fährt in Schaufenster und schläft ein

Ein betrunkener Autofahrer ist in Bremen in ein Schaufenster gefahren und hat sich gleich vor Ort für ein Nickerchen entschieden. Als ihn Polizisten ansprachen, habe sich der 23-Jährige "vehement geweigert", sein Auto zu verlassen, erklärten die Beamten am Donnerstag. Er habe sie stattdessen wissen lassen, dass er "lieber weiterschlafen wolle".

Bei laufendem Motor hinter dem Stuer eingeschlafen

Demnach mussten die Einsatzkräfte den Mann am frühen Donnerstagmorgen mit vereinten Kräften aus seinem Auto befördern. Ein Zeuge hatte die Polizei zuvor darüber informiert, dass ein Wagen in das Schaufenster eines Modegeschäfts gefahren sei. Beim Eintreffen der Beamten saß der Fahrer angeschnallt und bei laufendem Motor schlafend hinterm Steuer.

1,3 Promille und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Den Mann brachten die Beamten vorsorglich in eine Klinik. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der genaue Unfallhergang war demnach zunächst noch unklar.