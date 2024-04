Betrugsverfahren: Trump zahlt 175 Millionen Dollar Kaution

In einem Zivilverfahren wegen Geschäftsbetrugs gegen Donald Trump in New York hat der ehemalige US-Präsident eine Kaution von 175 Millionen Dollar (etwa 160 Millionen Euro) hinterlegt.

Damit ist die fällige Zahlung einer Gesamtstrafe in Höhe von rund 450 Millionen US-Dollar zunächst ausgesetzt, bis es eine weitere Entscheidung in dem Fall gibt, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Trump hatte Berufung gegen die Verurteilung wegen Geschäftsbetrugs eingelegt.

Trumps verhindert vorerst Pfändung seines Vermögens

Trump wendet damit auch eine Beschlagnahmung seines Vermögens zur Begleichung seiner Schulden ab. Sollte das Urteil gegen Trump bestätigt werden, muss er die gesamte Summe zahlen. Wenn er den Prozess gewinnt, bekommt er die bereits gezahlte Kaution zurück.

Im Februar war Trump, der im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden will, in dem Betrugsprozess zu einer Strafe von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden. Mit Zinsen beläuft sich die fällige Gesamtsumme inzwischen auf mehr als 450 Millionen US-Dollar.

Berufungsgericht hatte Höhe der Kaution reduziert

Eine Frist von 30 Tagen für die Hinterlegung des Geldes war am Montag vor einer Woche ausgelaufen. Ein Berufungsgericht räumte Trump aber weitere zehn Tage Zeit für die Zahlung der Strafe ein und reduzierte die fällige Kaution auf 175 Millionen Dollar. Es war lange unklar gewesen, ob Trump das Geld rechtzeitig aufbringen kann.

In dem Zivilprozess war Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vorgeworfen worden, den Wert ihres Immobilienimperiums jahrelang künstlich aufgebläht zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

Mit Informationen von dpa