Betrugsverdacht: Querdenken-Initiator Ballweg wohl festgenommen

Der Gründer der sogenannten "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, ist laut mehreren Medienberichten festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart teilten mit, Beamte hätten zwei Wohnungen und Geschäftsräume in der baden-württembergischen Landeshauptstadt durchsucht, ein 47-Jähriger solle noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden - sie nannten aber keinen Namen. Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Medien handelt sich bei dem Festgenommenen um den Gründer der Protestbewegung "Querdenken".

"Höheren sechsstelligen Betrag" für sich verwendet

Der 47-Jährige steht den Ermittlern zufolge im Verdacht, seit Mai 2020 durch Spendenaufrufe Geld erhalten und dabei "über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben". Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte er "einen höheren sechsstelligen Betrag" zweckwidrig für sich verwendet haben.

Bei der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen sei Beweismaterial beschlagnahmt worden, das nun ausgewertet werden müsse. Zudem seien Vermögenswerte beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl.

SPD: "Finanzströme extremistischer Bewegungen austrocknen"

Der SPD-Verfassungsschutzexperte im Stuttgarter Landtag, Boris Weirauch, sprach von einem "konsequenten Schritt". Bereits im Frühjahr 2021 habe seine Fraktion darauf gepocht, die Finanzströme der Querdenker-Bewegung zu durchleuchten. "Schon damals stand der Verdacht im Raum, dass die Organisation offenbar gezielt Gelder von Unterstützern anwirbt, ohne hierfür klare Verwendungsnachweise zu führen." Die Geschäftspraktiken der sogenannten Querdenker und deren Hintermännern müssten lückenlos aufgeklärt werden. "In Zukunft wird es vermehrt darauf ankommen, die Finanzströme extremistischer Bewegungen auszutrocknen."

Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, zeigte sich erfreut über die Nachricht. Auf Twitter schrieb er: "Werden jetzt endlich die Geschäftsmodelle der Verschwörungsunternehmer trockengelegt?"

Berichte über finanzielle Probleme

Der IT-Unternehmer Ballweg hatte die "Querdenken"-Bewegung im Jahr 2020 in Stuttgart ins Leben gerufen, nach und nach bildeten sich lokale Gruppen in zahlreichen weiteren deutschen Städten. Sie organisierten bundesweit Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über finanzielle Probleme Ballwegs.

Verfassungsschutz beobachtet Querdenken-Bewegung

Teile der "Querdenken"-Bewegung werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Im Anfang des Monats veröffentlichte Verfassungsschutzbericht 2021 heißt es unter anderem: "Einzelne Protagonistinnen und Protagonisten der Querdenken-Bewegung riefen im Zusammenhang mit Protestaktionen gegen Corona-Schutzmaßnahmen sowie über soziale Medien mittelbar zum Umsturz der bestehenden politischen Ordnung auf."

Immer wieder seien bewusst Analogien zu diktatorischen Regimen hergestellt worden, um amtierenden Bundes- und Landesregierungen sowie der repräsentativen parlamentarischen Demokratie in Gänze die Legitimität abzusprechen. "Die Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen – beispielsweise bei der Gleichsetzung der staatlichen Corona-Impfkampagne mit der Verfolgung von Angehörigen des jüdischen Glaubens im Dritten Reich – wird dabei als kalkulierter Tabubruch bewusst hingenommen."