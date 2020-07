Betrugsmasche: Faktencheck zu Test-Kit per Vorauskasse

In Deutschland tauchten im Mai gefakte Benachrichtigungen einer "Bundesstelle für Seuchenschutz" auf. In Mittelfranken gibt es nun auch einen Fall dieser Betrugsmasche, ein Foto dazu wird im Netz verbreitet. Eine Bundesstelle für Seuchenschutz gibt es jedoch nicht.

Wissenschaftlich falsche Begriffe im Fake-Schreiben

In dem Schreiben werden Risikopatienten dazu aufgefordert, sich eines Covid-19-Tests zu unterziehen. Schon das ist auffällig - denn ein Test prüft nicht die Erkrankung Covid-19 - sondern die Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2. Ein offizieller Aufruf müsste diesen wichtigen Unterschied machen.

Test-Kit der erfundenen Behörde per Vorauskasse

Weiter heißt es in dem falschen Schreiben, es müsse ein Test-Kit bestellt werden. Per Vorauskasse sollen dafür 110,50 Euro an eine Bankverbindung überwiesen oder bei der örtlichen Post bezahlt werden, damit die Sendung des Testkits ausgelöst wird. Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche.

Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs

Zu dem Fall in Mittelfranken läuft ein Verfahren, die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen versuchten Betruges. Die Sendungs-Benachrichtigung der Post war hingegen echt. Die Post ist in diesem Fall nur Bote, wie die Pressestelle Süd der Deutsche Post DHL Group auf BR24-Anfrage mitteilte. Sendungen per Nachnahme solle man generell nur annehmen, wenn der Absender bekannt oder die Ware bestellt worden ist.

(Stand: 19. Mai 2020)