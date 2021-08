Beten und Impfen: Impfzentrum im Wiener Stephansdom eingeweiht

"Der Stephansdom ist ein geeigneter Ort, um daran zu erinnern, dass Impfen etwas mit Selbstschutz, Nächstenliebe und andere zu schützen zu tun hat", sagte der Wiener Kardinal Christoph Schönborn bei der Eröffnung der "Impfstraße" in der größten Kirche Wiens. Und appellierte damit auch gleich an die Gläubigen und Kirchenbesucher, sich die schützende Spritze geben zu lassen, wenn ab dem morgigen Donnerstag das Impfen im Stephansdom möglich sein wird.

Außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich - Dom für alle Menschen offen

Dafür wurde eigens im Nordturm des Stephansdoms, in der Barbarakapelle, eine Impfstelle eingerichtet. Die Wahl des ungewöhnlichen und sakralen Ortes begründete Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA so: Man habe es mit einer Gesundheitskrise zu tun, die alle betreffe, da brauche es eben außergewöhnliche Maßnahmen. Kardinal Schönborn fügte mit Blick auf Kritik an der Wahl des Ortes hinzu: "Der Dom war immer Zuhause für viele Menschen und ist offen für die Menschen".

Stephansdom als Symbol Wiens und Österreichs

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich "sehr dankbar" über die kirchliche Unterstützung. Der Stephansdom sei ein Symbol dieser Stadt, aber auch des ganzen Landes Österreich. Die jetzt geschaffene Impfmöglichkeit sei auch ein Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche und der Stadt Wien eng sei, so der Wiener Bürgermeister.

Jugendliche ab zwölf Jahren können geimpft werden

Ab morgen geimpft werden können im Stephansdom auch Jugendliche ab zwölf Jahren. Für sie steht der Impfstoff Biontech/Pfizer bereit. Erwachsene können sich mit Johnson & Johnson impfen lassen. Geöffnet ist das Impfzentrum jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Weitere Impfaktionen: Moscheen, Einkaufszentren oder Impfbusse

Nach eigenen Angaben ist die Stadtverwaltung auch mit anderen Religionsgemeinschaften im Gespräch, um ähnliche Impfangebote umzusetzen. Auch Impfaktionen in Einkaufszentren und Impfbussen erfahren bereits regen Zulauf.