"Beten für Trump": Wirbel um Mail von Springer-Chef Döpfner

Ein Zitat aus einer E-Mail an Kollegen bringt Springer-Chef Mathias Döpfner in Erklärungsnot. Laut "Washington Post" schrieb Döpfner, der auch Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger ist, darin während des US-Wahlkampfs 2020 unter anderem: "Wollen wir uns alle am Morgen des 3. November versammeln und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird?"

In den folgenden Absätzen werden die angeblichen Erfolge Trumps aufgelistet: So habe der US-Präsident "die freien Demokratien" gegen Russland und China verteidigt, die Nato gestärkt und sich gegen Tech-Monopole gewehrt. Nur beim Klima sei die Trump-Regierung gescheitert. Das Schlusswort: "Keine amerikanische Regierung in den letzten 50 Jahren hat mehr getan."

"Washington Post" konfrontiert Döpfner

Dem Bericht der "Washington Post" zufolge stritt Döpfner die Existenz der E-Mail zunächst kategorisch ab. "Sie existiert nicht. Sie ist nie gesendet oder auch nur imaginiert worden", zitierte die amerikanische Zeitung den Springer-Chef. Nachdem Döpfner ein Ausdruck der E-Mail vorgelegt worden sei, habe er jedoch andere Töne angeschlagen: Es sei möglich, dass die Nachricht als "ironisches, provokatives Statement in einem Kreis von Menschen, die Donald Trump hassen" gemeint gewesen sei.

Springer: Aufforderung zum Beten war "ein Scherz"

Auf Anfrage von BR24 bekräftigt eine Springer-Sprecherin, es habe sich um eine "Text-Nachricht an vier enge Kollegen" gehandelt, keine Rundmail an die gesamte Belegschaft. Die Aufforderung zum Beten sei "selbstverständlich ein Scherz" gewesen. "Bei Axel Springer wird nicht kollektiv gebetet."

Der Rest der Nachricht war der Sprecherin zufolge "kein Scherz und auch nicht ironisch gemeint". Vielmehr habe es sich um "die persönliche Sicht von Mathias Döpfner zu dem Zeitpunkt" gehandelt, "die er im sehr kleinen Kreis geteilt hat". Der Verlag verweist zugleich auf den "historischen Kontext": Döpfner habe seine Nachricht vor den US-Wahlen und den anschließenden Skandalen rund um Trump geschrieben.

Verlag sieht ein Missverständnis

Zur Berichterstattung der "Washington Post" heißt es, Döpfner habe im Interview die Frage der Zeitung zunächst missverstanden. Er sei davon ausgegangen, dass die Frage der Journalistin darauf abzielte, ob er mit einer Mail dazu aufgerufen habe, Trump in der Wahl zu unterstützen. Deshalb habe er gesagt, es habe eine solche E-Mail nie gegeben. "Als nach und nach klar wurde, was tatsächlich gemeint war und er den konkreten Text sehen konnte, hat er dies sofort bestätigt und erläutert."

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verweist auf BR24-Anfrage auf den Springer-Verlag. Döpfner habe sich in seiner Mail nicht in seiner Funktion als BDZV-Präsident geäußert.

Springer expandiert in den USA

Die Berichterstattung der "Washington Post" stößt nicht nur in Deutschland auf ein Echo. Auch in den Vereinigten Staaten wird ein genaues Auge auf Döpfner geworfen. Denn das deutsche Medienunternehmen Axel Springer, dem Döpfner vorsteht, ist dort zuletzt durch einige große Übernahmen aufgefallen. So hat Springer beispielweise das Politikmagazin "Politico" übernommen und sich Mehrheitsrechte bei den Web-Publishern "Insider" (ehemals "Business Insider") und "Morning Brew" gesichert. Die Übernahmen sind Teil von Springers weltweiter Expansionsstrategie.

Für Negativschlagzeilen in den USA sorgt derzeit auch die Klage einer ehemaligen "Bild"-Mitarbeiterin vor einem Gericht in Los Angeles. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Ex Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Er soll die Mitarbeiterin sexuell belästigt haben. Im Dezember wird es einen Anhörungstermin geben.